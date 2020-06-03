囤房問題有限？巢運成員曝「黑暗真相」打臉：數字差很多

▲全國歸戶後，個人持有房屋數目大不同。（圖／翻攝自 OURs 都市改革組織）

▲全國歸戶後，個人持有房屋數目大不同。（圖／翻攝自 OURs 都市改革組織）

針對國內居住議題，內政部日前發布新聞稿指出，台灣「囤房問題有限」，並聲稱 4 宅以上多屋者手中的空屋，僅占所有空屋的 7％ ，甚至認為提倡囤房稅的人士只是造成社會無謂對立。對此，繼承巢運火炬的「OURs都市改革組織」表示，內政部的數字不正確，批評內政部的說法才是悖離事實。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱今（3）日發文回應內政部「囤房問題有限」的說法，彭揚凱解釋，內政部數據未進行「全國家庭總歸戶」，導致多屋者認定與空屋計算失真。舉例來說，某 A 名下在台北市與新北市各有一間房子，若沒有進行全國歸戶，那麼在資料的呈現上，就會被計算「持有一房」兩次（因在台北市與新北市，某 A 都只有一間房子）。換句話說，內政部新聞稿所發佈的多屋者數據，只能詮釋為「在同一縣市」持有四間房子以上的多屋者，而如果進行全國歸戶的動作，實際上全國不分縣市持有四房以上房子的多屋者，所擁有的房子不是 47.7 萬、而是 176.9 萬，占房屋總數的 15.1％。若再針對持有房屋的家戶進行「歸戶」動作，把未成年小孩名下所持有的房屋，也正確納入持有多屋者的統計當中，那麼這數字還會再增加。彭揚凱最後結論，內政部所引用的數據不夠精準，只能看出「在同一縣市」持有四間房子以上的多屋者，而不是一般大眾所關心的「在全國」持有四間房子以上的多屋者，因此根據失真數據所得出的結論，「囤房問題有限」便難以說是符合現實，若據此否定囤房稅的必要，恐難服眾，無助公共政策良性討論。（編輯：倪浩軒）