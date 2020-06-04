三倍券現價值多少？網瘋傳「神邏輯」嚇歪：怕老人會被騙

因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府不但推出紓困方案，也規畫推出「振興三倍券」，行政院長蘇貞昌 2 日親自主持記者會，說明三倍券方案，民眾拿 1000 元兌換 3000 元振興三倍券。對此，有網友在 PTT 八卦版好奇詢問，三倍券的現金價究竟值多少？並分享逛臉書社團驚見「超神邏輯」，眾人一看嚇得直呼「感覺老人會被騙」。
原 PO 以「三倍券現價是多少？」為題，提到剛逛臉書某中老年人社團，發現有人貼文以現金想要收購民眾的三倍券，寫道「誠心收購，振興券一份 2000 元，等於您用 1000 元現金得到 2000 元現金！」並以台中面交為主，甚至霸喊「量大者，破 5 萬我去找您！」
貼文曝光，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「覺得老人會被騙 XD 」、「笑死，才 2000 」、「真聰明還會選中老年人社團」；也有網友不甘示弱，逗趣表示「 2200 收，意者私」。
行政院指出，三倍券 7 月 1 日起預購或數位綁定， 7 月 15 日正式上路，使用期限到 12 月 31 日為止。台灣 2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以買彩券。（編輯：賴詠璿）
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