中衛口罩被搶光！內行曝「1網購訣竅」：一次買到3盒

▲我國口罩管制禁令於在 6 月 1 日解除，民眾可於各大通路購買口罩。（圖／翻攝中衛臉書粉專）

我國口罩管制禁令已在 6 月 1 日解除，昨（ 3 ）日各大電商也紛紛開放購買，無論是 Yahoo、PChome 24h 或博客來等，口罩都火速售罄。對此，一名網友就在 PTT 提問「網路買整盒中衛口罩比現場排隊難買到？」問題掀起討論，更意外釣出內行分享「網購訣竅」。

原 PO 在 PTT 八卦板表示，「朋友說奇摩網路賣中衛口罩，大當機，9 分鐘賣完；博客來 11 點賣中衛口罩，大當機，差不多 10 分鐘以內賣完，朋友已經放棄用網路買整盒中衛口罩了...」並詢問大家「用網路買整盒中衛口罩是否比現場排隊難買到？」

▲網友在 PTT 討論網購中衛口罩是否比現場排隊更難買到。（圖／翻攝自PTT）

▲網友分享自己的訂單，只見他確實在 11 時 01 分時搶到 3 盒口罩。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，隨即掀起網友熱論，「根本買不到」、「我 6/1 就到手一盒了」、「我還有一百多片 ...慢慢等回原價」、「搶到一盒，根本秒殺」、「繼續買實名制就好啊...口罩根本不缺是在搶蝦毀」、「重點不是口罩，是中衛好嗎」、「接下來你就會在蝦皮看到中衛一盒 500 元的」、「剛 pchome也 當機，我有按到放入購物車，還是沒搶到」、「我加入購物車，然後結帳連線問題，進去購物車空空」。

自己在博客來上搶到 3 盒口罩，他並分享其中訣竅，就是要

「利用網址代碼先預備好才好購買」，該名網友更分享自己的訂單，從照片可見，他確實在 11 時 01 分時搶到 3 盒，而他所指的網址代碼即訂單編號

。（編輯：許苡晴）