中衛口罩被搶光！內行曝「1網購訣竅」：一次買到3盒

我國口罩管制禁令已在 6 月 1 日解除，昨（ 3 ）日各大電商也紛紛開放購買，無論是 Yahoo、PChome 24h 或博客來等，口罩都火速售罄。對此，一名網友就在 PTT 提問「網路買整盒中衛口罩比現場排隊難買到？」問題掀起討論，更意外釣出內行分享「網購訣竅」。
原 PO 在 PTT 八卦板表示，「朋友說奇摩網路賣中衛口罩，大當機，9 分鐘賣完；博客來 11 點賣中衛口罩，大當機，差不多 10 分鐘以內賣完，朋友已經放棄用網路買整盒中衛口罩了...」並詢問大家「用網路買整盒中衛口罩是否比現場排隊難買到？」
問題曝光，隨即掀起網友熱論，「根本買不到」、「我 6/1 就到手一盒了」、「我還有一百多片 ...慢慢等回原價」、「搶到一盒，根本秒殺」、「繼續買實名制就好啊...口罩根本不缺是在搶蝦毀」、「重點不是口罩，是中衛好嗎」、「接下來你就會在蝦皮看到中衛一盒 500 元的」、「剛 pchome也 當機，我有按到放入購物車，還是沒搶到」、「我加入購物車，然後結帳連線問題，進去購物車空空」。
同時更釣出一名內行人透露，自己在博客來上搶到 3 盒口罩，他並分享其中訣竅，就是要「利用網址代碼先預備好才好購買」，該名網友更分享自己的訂單，從照片可見，他確實在 11 時 01 分時搶到 3 盒，而他所指的網址代碼即訂單編號。（編輯：許苡晴）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。