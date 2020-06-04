消費券真輸給三倍券？內行曝「經濟學」狂讚：國家湯姆熊

因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府不但推出紓困方案，也規畫推出「振興三倍券」，行政院長蘇貞昌 2 日親自主持記者會，說明三倍券方案，民眾拿 1000 元兌換 3000 元振興三倍券。對此，有網友在 PTT 八卦版以經濟學角度分析三倍券帶來的效益，立刻被網友狂讚「行政院要華麗變身為國家湯姆熊隊」。
原 PO 提到，從經濟學角度來看三倍券與消費券，有人認為以前消費券發 3600 元就只會花 3600 元，一點幫助也沒有；反觀三倍券，民眾花 1000 元買回 3000 券一定會花，因為是花自己錢買的，但明明 3600 元也很多人花超過 3600 元，例如本來一直存錢想買電視，需存 5 個月，有了 3600 元就可以提早下手，同樣創造出高於面額的價值，產生總體經濟學所稱的流動，反過來說三倍券同時也可以只花 3000 元，不禁疑惑表示「還不是一樣沒啥作用，僅止於發出來的 3000 ？」
原 PO 指出，其實只要都加上期限就可以解決的事情，更何況說有錢人會存起來，直呼「聽到這都快笑死了，有錢人每個月平均消費多少，根本是那 3000 的 10 倍甚至百倍，是在怕什麼？」最後笑稱「好啦，不爽不要領，但我想一直領一直爽」。
貼文一出，隨即引發熱議，網友紛紛回應「拿現金換代幣的概念，台灣好像湯姆熊，行政院要華麗變身為國家湯姆熊隊了」、「最好是給 3600 你不會花」、「等年底驗證啊」、「強迫你至少要掏 1000 元刺激經濟，這 3000 代幣有 1000 是你出的， 2000 是政府發的」。
行政院指出，三倍券 7 月 1 日起預購或數位綁定， 7 月 15 日正式上路，使用期限到 12 月 31 日為止。台灣 2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以買彩券。（編輯：賴詠璿）
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