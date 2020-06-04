怕電費暴漲！他睡覺冷氣定2小時就關　醒來卻「悲劇」了

最近天氣一天比一天炎熱，高溫都飆破 30 度，越來越有夏天的感覺，不少人已經開始吹冷氣消暑，不過，吹冷氣電費勢必會比較貴，許多人擔心電費超出預算，因此都會選擇「定時」，不敢吹太久。近日有網友就透露，自己因害怕電費暴漲，於是在睡覺時冷氣只開 2 小時就關了，結果一早醒來卻出現「悲劇狀況」。

原 PO 在 PTT 八卦板表示，這幾天真的超級熱，電風扇越吹越無感，於是他前天開了冷氣，設定定時 2 小時就關，也因為有開冷氣，所以電風扇就開小點，避免溫度太冷，沒想到早上起來悲劇卻發生了...不僅滿身是汗，連枕頭也濕了，這讓他不禁發問「難道要開整個晚上，會不會太奢侈？大家睡覺會開整個晚上嗎 ？還是變頻的沒差多少電費？」

▲網友在 PTT 討論睡覺時冷氣會開整晚嗎。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛「租屋的時候會定時，在家就吹到睡醒」、「變頻的很省電，別開開關關就好了」、「你溫度不要定太低，就算開一整晚也可以吧」、「最近很糾結這個問題，但是租屋處的冷氣好像不是變頻」、「半夜被熱醒，比整夜沒開還要慘，身體痛苦記憶一整天」、「變頻很省電，開整晚不會花多少錢，中途關掉反而會導致睡眠受影響，不需要這樣」、「 26~28 設定 4 小時」、「開冷氣加電風扇，一路開到早上」。（編輯：許苡晴）