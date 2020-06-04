為何台灣超多人三餐外食？眾人「一語」揭真相：正常啦

許多上班族在忙碌時，常常沒時間好好吃飯，無論是早餐囫圇吞棗、中餐隨便解決，亦或下班買宵夜犒賞自己，幾乎都是以外食居多。然而，有網友便好奇在 PTT 發問「為什麼台灣的外食文化那麼盛行？」結果許多人紛紛直言「自己煮成本沒有比較低，外食反而方便」。

原 PO 在 PTT 八卦板發文寫道，「台灣很多人是三餐都外食，所以在台灣租房子沒有廚房也沒關係，在台灣不會做菜也沒關係，因為外食很方便，選擇多又不貴，因此台灣的外食文化很盛行，日本人來台灣看到台灣的外食文化很驚訝，因為日本人習慣在家自己做菜來吃，尤其看到台灣的早餐店那麼多更是驚訝，很多日本人還滿羨慕台灣人不用自己做早餐的，為什麼台灣的外食文化那麼盛行呢？」

▲有網友在 PTT 詢問大家「為何台灣外食文化那麼盛行？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻引發討論，大家紛紛留言「小吃攤那麼多，滿街都是食物」、「因為沒空，要加班」、「台灣美食太多，每天都有吃不完的美食清單」、「因為好吃，便宜」、「地狹人稠的問題」、「台灣的高中通勤學生，很可憐，六點校車，五點多就得起床，怎麼在家吃早餐?」「忙著加班，哪有時間煮」。

另還有許多人直言「比自己煮便宜」、「就懶，而且你學店家煮，總體成本真的不划算，不如吃外面」、「正常啦！自己煮成本沒比較低」、「自己煮比較貴啦！除非你菜好幾頓都吃一樣的，或是你人數夠多」、「自己煮才沒有比較便宜...但雙薪家庭下班到家都超過 6 點了，要好好煮真的辛苦。」（編輯：許苡晴）