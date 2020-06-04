各國「解封沒台灣」非政治因素？真相找到了：過不去的坎

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣及部分國家疫情逐漸趨緩，近日擬開放各國出入境限制；不過，日本、澳洲、紐西蘭、希臘宣布第一波解禁名單中，卻未見防疫成績優秀的台灣，不免引發外界聯想是否和政治因素有關？前疾管局局長蘇益仁指出「一數據」是過不去的坎。
據日本《讀賣新聞》獨家報導，日本政府因應新型冠狀病毒實施入境管制，數位政府官員透露當局研擬將初步放寬泰國、越南、澳洲以及紐西蘭等 4 個國家的入境限制，名單中沒有防疫表現出色的台灣，而不僅有日本，多國在第一波解封名單中也沒有將台灣列入。
對此，蘇益仁向《聯合新聞網》表示，台灣先前的採驗對象均為高風險者，大多是與確診者有過密切接觸或相關人士，縱使台灣疫調精準，且沒有爆發嚴重社區感染現象，他國仍無法從檢疫數據確認台灣社區沒有無症狀的感染者，導致台灣過不了這一個坎。
此外，蘇益仁也提出，政府或許可以考慮在北中南各地，對某一地區進行 2000 例抽樣採檢，拿出一份科學數據，向國際證明台灣的防疫成效，證實台灣社區真的十分安全。（編輯：賴詠璿）
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