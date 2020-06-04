急出門「忘戴口罩」能上計程車？結局暖炸：台人素質超高

我國口罩管制禁令已在 6 月 1 日解除，昨（ 3 ）日各大電商紛紛開放購買，不過許多公共場所、搭乘大眾運輸工具仍規定需戴口罩。對此，中華大學講座教授杜紫宸 2 日在臉書貼文，提到沒戴口罩究竟能不能上計程車？並分享自身經驗，貼文立刻引發廣大回響。
杜紫宸表示「誰說台灣小黃司機的素質不好？」提到最近一周因急事出門，來不及搭捷運，招手叫了計程車就坐上去，一開車門才想起，因急著出門忘了攜帶口罩，不好意思地問司機「對不起，我忘了戴口罩，能上車嗎？」司機回應「沒事，我有口罩，我送你一個」。下車時，他除了付給對方車資之外，還加付 5 元口罩費用。
不過，司機卻說「不需要啦，工會每天都會配一個口罩給我們」，杜紫宸仍堅持一定要給，並稱「 5 元是政府的公定價格」。文末寫道「無獨有偶，一樣的劇情，不相干的司機，我連續碰到兩次。」
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友們感到暖心直呼「暖心，台灣善人多」、「不戴不載沒收益，不戴而載風險大，戴而載之最佳解」、「台灣的人民素質並不低的，教育上是成功的」、「杜大堅持付錢，也讓計程車司機相信台灣公民善良，也願意協助人，這是一體兩面的高文明素質」。（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。