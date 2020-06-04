海巡硬起來！聯合取締七美台灣灘違法抽砂扣押陸船

▲執法艦艇於澎湖七美西南方46浬處臺灣灘海域，經搜索發現「海航5679」抽砂船正違法盜砂。（圖／海巡署提供）

▲其中2艘巡防艇上計17人陸續登檢「海」船（總噸位7,539、船上10人、初步估計載砂約4百餘噸），經接管控制後由高雄艦及2艘巡防艇押返高雄興達港調查。（圖／海巡署提供）

海巡署艦隊分署3日執行臺灣灘海域違法抽砂專案取締任務，並動員高雄艦、澎湖艦、臺南海巡隊10051艇及澎湖海巡隊10038艇(合計2艦2艇)，扣押中國大陸「海航5679」抽砂船，目前該船由高雄艦及2艘巡防艇押返高雄興達港調查，澎湖艦則於現場擴大驅離與蒐證。艦隊分署表示，該任務於3日清晨5時18分展開，執法艦艇於澎湖七美西南方46浬處臺灣灘海域，發現大約20多艘大陸籍抽砂船，經搜索發現「海航5679」抽砂船正違法盜砂。現場指揮官艦隊分署副分署長陳泗川隨即實施廣播、蒐證及部署查緝，其中2艘巡防艇上計17人陸續登檢「海」船（總噸位7,539、船上10人、初步估計載砂約4百餘噸），經接管控制後由高雄艦及2艘巡防艇押返高雄興達港調查，澎湖艦則於現場擴大驅離與蒐證；全案將依違反《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條偵辦查處。中國大陸抽砂船近年大量在台灣灘盜採海砂，造成海底砂石、地形異動，嚴重破壞海洋環境及自然生態，海巡署除常態部署艦艇執行驅離任務外，更於108年10月24日首度依法查扣2艘中國大陸抽（運）砂船，最終由澎湖地方法院判處船員5至6個月有期徒刑。海巡署表示， 109年1月到5月底已於臺灣灘海域驅離中國大陸抽（運）砂船1,576艘次，為有效遏止破壞台灣海域的盜採砂石案件，海巡署已強化臺灣灘海域部署，提升至24小時保持一艘大型艦，結合空偵、國軍等單位，延伸海空監偵及執行驅離任務，運用各式能量，加強執法作為。