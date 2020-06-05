連網紅都愛！眾量級家寧騎神車考照　小隻女也能輕鬆駕馭

▲家寧看到Fiddle LT第一眼，就直呼好美好吸睛，更被Q彈棉花糖感的汽車級坐墊給深深迷住。(圖／翻攝自眾量級CROWD)

利用智慧自動剎車分配，更有效地縮短剎車距離39%，

▲Fiddle LT具備輕巧、時尚且省力等特色，且具備ABS防鎖死剎車系統和 CBS 2.0連動剎車系統兩種選擇，確保騎乘安全。 (圖／翻攝自眾量級CROWD)

▲Fiddle LT有荷露粉、蔚海藍、幻霧灰和初雪白的水漾系列車色，每款各具特色，百看不膩。 (圖／業者提供)

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騎這台考照輕鬆上手！Youtuber眾量級的家寧近期為考機車駕照勤於練習，而男友Andy更貼心的幫她備好了一台神車SYM Fiddle LT，讓她實戰練習超順暢，水滴造型的輕新時尚風格、輕巧省力，又有著Q彈棉花糖感的汽車級坐墊，讓家寧也忍不住喊：「真的好喜歡，我就要騎著Fiddle LT成功考照啦。」考機車駕照最重要的就是事前練習準備，且選擇一台實用性高的機車更重要，Youtuber眾量級Andy為了讓女友家寧成功考駕照，看重SYM Fiddle LT的好上手、輕巧特性，選來讓家寧好好練習，而Fiddle LT簡約、輕新時尚外型也成功吸引家寧注意，直說：「外觀真的好美，造型好特別。」在實地練習時，家寧發現除了車美外，駐車架使用上相當省力，在座墊部分更是採用低座高Q彈棉花糖的汽車級坐墊，這可是 SYM最新專利導入雙重硬度泡棉，讓前座後座都能更舒適，不會有顛觸和段差感，且具備減震效果，這也讓家寧一坐就愛上，直呼真的很舒適。對機車族來說，車的安全性格外重要， Fiddle LT具備BOSCH ABS 10防鎖死剎車系統，快速點剎防鎖死，即便是在濕滑路面也能維持操控，另外還有全新CBS 2.0連動剎車系統，保障行車安全。Andy為家寧精挑細選的Fiddle LT，完全超懂女孩想要好看、輕巧和輕鬆踏地的需求，Fiddle LT採水漾造型，前端就以美型荷葉露珠大燈、幾何設計前飾以及倒水滴型水漾LED定位燈展現輕新時尚風格；側邊更清楚看出水滴型曲線；尾視則以環繞式塗裝車身和LED極光晶透尾燈畫龍點睛。在車色上有荷露粉、蔚海藍、幻霧灰和初雪白水漾系列，每款都各具特色且不失優雅，讓人陷入選擇障礙，簡直是都會女性最新的移動美學。另外，在實用性上，Fiddle LT騰出寬敞置物空間，除前置掛鉤外，開放式前置物空間能收納700c.c.飲料杯和手機，置腳空間還能擺20吋行李箱，且座墊下還有22.5公升超寬敞空間，可放入3/4安全帽和隨身物品，超級便利。為符合現在人需求，SYM也在Fiddle LT安裝QC 3.0快充充電座，同時採用與JET SR相同R世代引擎進化技術，提升動力、加速和減少油耗，搭配僅91.5公斤輕巧車身，且在價格上廠商更是超佛心！首購期間推出「輕鬆上學專案」首年免費騎(首購期間不限學生)，汰舊換新最高補助達13300元，且專案是正港48期0利率，之後的第2至4年每個月只要付2050元，每天少喝1杯咖啡或飲料，免打工就能無痛買車，Fiddle LT兼具美感、輕巧和實用性，難怪就連機車新手家寧一試就愛上，想要有台完美機車的都會時尚女性們，可千萬不要錯過啦。

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