影／感傷！誠品敦南店招牌拆除了　民眾不捨拍照留念

曾被CNN評為全球最酷書店，24小時不打烊的誠品敦南店，陪伴讀者走過30個年頭，因租約到期，於5月31日正式熄燈，今（4）進行招牌拆除作業，許多民眾不捨，到「敦南金融大樓」前拍照留念，紀錄誠品敦南的最後身影。創立於1989年的誠品書店敦南店，開創24小時不打烊的運營模式，吸引許多「深夜文青」，也成為觀光客指名朝聖的熱門景點，如今將交棒給信義誠品店繼續造福台灣民眾。誠品敦南店今（4）天上午進行拆除招牌工程作業，許多民眾到場告別，依依不捨地拍照留念，紀錄誠品敦南店的最後身影。而敦南誠品所在的敦南金融大樓，也因都市更新計劃，許多租客已搬離，確定即將重建為樓高141公尺、地上28樓、地下6樓的綜合商辦大樓。吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮分析，若是改建成為A級商辦後，由於交通地理位置卓越，又恰巧適逢北市A辦需求旺盛的時期，勢必能以不錯的價位輕鬆出租。李同榮預估，該棟大樓改建後，租金每坪上看3000元，若以總坪數2萬坪來計算，能有至少6000萬元的租金效益；另外，該棟大樓1至4樓與地下1、2樓如果以商場形式出租後，店面效益再加上租金收益能衝高到每月7千萬元以上。李同榮認為，敦南金融大樓改建起碼2、3年時間，短時間確實可能影響到周邊小店家，但長時間來看是對店家有益的。他也強調，有超過30年歷史的敦南誠品最終關門，與經營不善、東區商圈沒落等因素的關聯較少，主因仍是與其改建後的龐大租金效益有關。