習俗百科／宮印是神明的象徵！那家神需要刻印章嗎？

▲宮印示意圖。（圖／翻攝自神桌 佛桌 神像 佛像 時尚神明廳 現代佛堂設計 中日宗教藝術工作坊 林義豪粉專）

宮廟的桌上常會放上許多符令供信眾自行取用，仔細觀察可發現，符令上除了寫上符咒外，還蓋有一個紅色的印章，此印章為象徵這間宮廟神明的宮印，蓋上此印章代表此符令、平安符為神明親自批准的，無形界的眾生若要找麻煩請先來找這位神明。保庇NOW在〈平安符上的紅印 代表公文由神明所批〉一文中，介紹了宮印的重要性，通常會委請正式授職的道教道長或是神明的乩身負責蓋印，但有些香火鼎盛的廟宇因為信徒眾多，索取符令、平安符的消耗量也就比較大，為求方便也會在詢問神明、得到神明的准允後，由廟方人員代表蓋印。但有信徒針對宮印提出疑問，是否也應該為供奉於家中的家神準備專有印信呢？一般宮廟會為神明準備印信是因為宮廟常會跟其他宮廟有交流，這時候就需要印信來批示交流相關的書信，像是保庇NOW曾介紹過的遶境、進香用的香條，上面就印有宮廟的印信；抑或是前面所提，宮廟的神明需要分發符令、平安符給信眾，為證明符令、平安符的正統性所以需要蓋上印信，表示負責。可是供奉於家中的神明性質和宮廟神明不一樣，平常和其他宮廟的神明不會有交流，也不需要分發符令、平安符，所以家神不像宮廟神明會準備自己的印信，除非是家神自己要求印信，且擲筊請示後確認家神真的要屬於自己的印信，那再照著置辦即可。（編輯：連宜方）資料參考：育德媽祖同修會影音頻道