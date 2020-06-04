瑋瑋出櫃！王婉諭心疼「你不需要抱歉」　萬人按讚：加油

▲王婉諭發文談論網紅出櫃事件，呼籲大家彼此尊重、擁抱多元。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

網紅「黃氏兄弟」在 YouTuber 界擁有高人氣，弟弟瑋瑋昨（3）日被週刊爆料邀約男同志一夜情，消息曝光後瑋瑋當晚發出影片致歉，聲淚俱下透露心聲，並親口向媽媽坦承「我是同性戀，我不喜歡女生」，與媽媽的對話公開後讓網友看了好心疼。對此，時代力量不分區立委王婉諭也直言，自己看了瑋瑋的影片整夜難眠，很震驚「為什麼我們的社會走到現在，還有人必須為自己的性傾向道歉？」王婉諭在臉書發文談論瑋瑋出櫃事件，透露自己「幾乎是紅著眼眶、揪著心聽完一字一句」瑋瑋在影片中的泣訴，很震驚為什麼我們的社會走到現在，還有人必須為自己的性傾向道歉？王婉諭表示，自己時常在想，我們今天所做的一切努力，能為十年後、二十年後的孩子們，留下一個什麼樣的台灣？「他們是不是還必須活在一個害怕被歧視、被貼標籤、被污名的社會裡？」王婉諭認為，家長們的擔心，多半都是擔心自己的孩子，會因為不一樣，而走上辛苦的路。但，每個孩子本來就都是獨立、不同的個體。王婉諭強調，「我們要做的，應該是理解、陪伴。讓他們知道，他們不是一個人。」王婉諭呼籲，希望我們的未來，能夠彼此尊重、擁抱多元，可以真正地，去接納每一個不一樣的個體。讓我們的世界，再多一點溫柔和體諒，擁抱真正的多元，才能避免下一個遺憾的發生。王婉諭並且指出，「真正該道歉的，是那些拿著別人的私隱，換取名聲、利益的八卦報導以及截圖流傳者。」（編輯：倪浩軒）