走尋媽宮古城　導覽人員成軍賴峰偉親自授證

澎湖在東亞海域中占有重要軍事地位，留下許多豐富的文物與遺跡，為行銷宣傳2020澎湖文化旅遊觀光年，澎湖縣政府培訓出一批導覽解說人員，通過考核者4日由縣長賴峰偉頒發「109年走尋媽宮城導覽解說員」結訓證書及紀念徽章，鼓勵導覽人員應多充實相關歷史知識及解說技巧，提升觀光競爭力。



▲今年旅遊處也特別規劃精彩雙路線導覽行程，分別是3至7月辦理的「古往今來走尋媽宮發展史」，以及8至12月辦理的「再現媽宮闔澎歷史話風華」。（圖／澎湖縣政府提供） 「走尋媽宮城導覽活動」在3月1日起開放線上預約報名，不過受到這次新冠肺炎疫情的影響，無法發揮當時規劃的目的，但隨著疫情趨緩澎湖旅遊產業逐步復甦，今年旅遊處也特別規劃精彩雙路線導覽行程，分別是3至7月辦理的「古往今來走尋媽宮發展史」，以及8至12月辦理的「再現媽宮闔澎歷史話風華」。



▲賴峰偉表示，澎湖自疫情發展初期即齊心緊守防疫陣線，也因此成為台灣少數「零確診」的城市。（圖／記者張塵攝，2020.06.04） 賴峰偉表示，澎湖自疫情發展初期即齊心緊守防疫陣線，也因此成為台灣少數「零確診」的城市，中央疫情中心已連續多日無新增本土病例，國內觀光景氣逐步回溫，藉著7月6日海上國際花火節的舉辦，加上出國旅遊受到限制，預期將會吸引更多遊客來澎遊玩，期盼營造一個充滿文化的樂活島嶼。





「走尋媽宮城導覽活動」活動時間即日起至9月，每週三至週日15:00至18:00，以及10月至3月每週四至週日14:00至17:00，並於花火節期間增加週一場次，期望藉由散步輕旅行的方式讓民眾體驗媽宮趣味歷史文化，細細發掘過往的時光與故事，領略往昔媽宮風華，活動詳情請至澎湖媽宮文化城區網站查詢，或電洽社團法人澎湖縣旅遊解說協會陳小姐。



