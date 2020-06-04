蝦皮攜百大品牌！618檔期億萬補貼布局下半年市場

▲蝦皮商城「品牌旗艦店」也分別推出精選商品及折扣，如LG三眼濕拖變頻清潔掃地機器人、SAMSUNG Galaxy M11、 ACER SF314 14吋輕薄窄邊新機、以及HITACHI日立水蒸氣烘烤微波爐MRO-VS700T等明星商品。（圖／蝦皮購物提供）

▲「品牌旗艦店」正式登場，蝦皮購物618特別打造「品牌億萬補貼」活動，精選「品牌旗艦店」最夯3C商品挑戰網購最低價。（圖／蝦皮購物提供）

今年受疫情影響，民眾消費習慣逐漸往電商平台靠攏。蝦皮購物看準這波「宅經濟」商機，今（4）日宣布在蝦皮商城推出「品牌旗艦店」，將聯手Samsung、Acer、HITACHI、LG等百大品牌，以全新識別打造「品質」、「服務」、「價格」三大有感升級，更期待在後疫情時代，結合三大購物保證與「品牌億萬補貼」優惠，以618品牌旗艦為首戰，「超前部屬」下半年電商市場。蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，受環境影響，品牌的策略必須與時俱進，蝦皮購物今年特別以「品牌旗艦店」識別提升品牌形象，不僅要留住轉往線上購物的消費者、提升既有用戶的黏著度，更要培養用戶「想買品牌就上蝦皮」的購物直覺，相信能為品牌夥伴集中流量、刺激下半年的業績成長。蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示，蝦皮購物正式上線品牌旗艦店後，不僅擴大投入稽核團隊為商品品質把關，更結合蝦皮商城「假一賠二」、「15天鑑賞期」、「退貨無負擔」等三大購物保證，更選擇在618盛大推出，以「品牌億萬補貼」優惠回饋用戶，相信將帶來品質、服務、優惠的全面升級，有望帶動品牌年度業績翻倍成長。全球疫情深化消費者對線上購物的依賴，是品牌佈局線上通路的重大契機。蝦皮購物也因勢調整品牌合作策略，攜手包括Acer宏碁、ASUS華碩、Calvin Klein、點睛品、EASY SHOP、EDWIN、誠品、ETUDE HOUSE、Fujifilm、希爾思、日立、HP惠普、innisfree、iope、LANEIGE蘭芝、理膚寶水、Levi’s、LG、羅技、巴黎萊雅、Microsoft微軟、New balance、Nikon、ON、OPPO、P&G、飛利浦大型顯示器、犀牛盾、Samsung、Senao神腦、小獅王辛巴、SKECHERS、特力家、聯合利華、屈臣氏、永豐商店等百大領導品牌，推動品牌購物識別，提升品牌合作關係，創造雙贏。為慶祝品牌旗艦店正式登場，蝦皮購物618特別打造「品牌億萬補貼」活動，更以「全面6折起」開啟序幕。其中，ACER SF314 14吋輕薄窄邊新機原價2萬8900元，活動中打了86折，僅剩2萬4900元；HITACHI日立22公升水蒸氣烘烤微波爐原價1萬6900元，打9折後僅為1萬5219元；LG CordZero三眼濕拖清潔機器人原價2萬9900元，破天荒打66折，價格僅為1萬9900元，還送BRITA濾水壼、HEPA濾網與抹布；SAMSUNG Galaxy M11 32G智慧型手機原價4990元，打79折後為3990元。