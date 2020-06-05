專訪／「起家厝」六福客棧僅剩回憶　莊秀石自知非改不可

在台北市區佇立近半個世紀，六福客棧於 5 月 31 日正式熄燈，沒有選擇高調的熄燈儀式，僅是安靜的留在每個人的回憶中，面對這棟「起家厝」的消失，六福旅遊集團總裁莊秀石細數著一磚一瓦，六福旅遊集團總裁莊秀石豁達地表明自己沒有不捨，因為他很清楚六福客棧建築設備老舊，已不符合現在社會需求，但話語間也不經意顯露出心聲：「或許保存這棟建築會有另一番光景！」





六福客棧於民國 59 年興建時，周邊還是一片荒蕪，除了對面的長春國小外都是田野，也因為當時周邊都沒有建築，門牌號碼可以任意選擇，六福旅遊集團創辦人莊福就以「長春路 168 號」作為六福客棧門牌，也預告集團未來的蓬勃發展。



▲六福旅遊集團總裁莊秀石基本資料。（圖／NOWnews製表） ▲六福旅遊集團版圖。（圖／NOWnews製表） 「當時台灣蓋房子還是用鋼筋水泥，但我們不惜鉅資用鋼管及工字鋼樑蓋飯店，與國父紀念館、圓山飯店相同」，莊秀石驕傲的表示，在台灣冷氣機還不普遍的年代，六福客棧就已經在每個房間內裝設「立式冷氣機」，在當時可是相當前衛的創舉。





就連六福客棧的名稱也是大有來頭， 1958 年有部電影叫《六福客棧》，內容改編自文學作品《小婦人》，內容講述一名英國女傳教士，在六福客棧中為中國人傳教，並幫助政府安定民心，故事中的真實主角 Gladys Aylward 晚年也落腳台灣，也是伯大尼兒少家園的創辦人，這部電影成為莊秀石替飯店命名的靈感來源。



▲六福客棧已於5月31日熄燈。（圖／記者陳致宇攝）

莊秀石說，中國人講求五福，長壽、富貴、康寧、好德及善終，《六福客棧》電影中是將第六福解釋為信基督教的福，他則是將第六福定義為「旅遊」，現在也證明旅遊的確是現代人第一幸福的事情；另為了與當時其他飯店、酒店、賓館等名稱區隔，因此選用「客棧」強調中國傳統文化，也加強民眾的印象。



▲六福客棧當年不惜鉅資用鋼管及工字鋼樑興建。（圖／六福旅遊集團）

莊秀石透露，其實六福客棧一開始是設計成西式玻璃幕牆大樓，但送到台北市政府審核時，被說「你這個設計不對」，認為六福客棧這麼中國風的名稱，應該也要有與之相符的建築，之後才改成中國風的設計，甚至還以「極具中國古典情趣的觀光飯店」作為宣傳文宣。





充滿特色的中國風建築與先進的設備，讓六福客棧一開幕就造成轟動，但卻在第二年迎來重大打擊。





莊秀石回憶，民國 60 年台灣退出聯合國，緊接著中日斷交、中美斷交，加上當時提倡節約政策，吃飯只能吃梅花餐，喜宴也不能超過 20 桌，生意確實受到很大影響，還好這一切都熬過去了。



▲六福客棧磁磚，當年可是特地自日本空運來台。（圖／記者陳明安攝）





▲門牌號碼 168號是創辦人莊福親自挑選。（圖／記者陳明安攝） 被問及六福客棧改建會不會不捨？莊秀石豁達地說「沒有」，他自知六福客棧建築設備老舊，像是沒有停車場、餐廳數量不足，也欠缺健身房等娛樂設施，已經不符合現在社會需求，非改不可。但他也認為，如果有錢或許會把建築物保留，只是考量現實還是要拆除重建，「沒有可惜不可惜的問題，必須跟著時代走。」言談中還是透露些許的不捨。





未來六福客棧拆除後，六福旅遊集團預計投入 15 億元，將興建地下 5 層、地上 21 層的 A 級商辦大樓，總樓地板面積估達 6,200 坪以上，打造新型態的酒店式商辦，提供飯店主廚駐點的餐廳、視訊會議室、健身房等服務；至於飯店事業部分，除了旗下品牌仍持續拓點外，也會評估海外市場發展。



