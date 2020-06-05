專訪／曾掀推車式飲茶風潮　莊秀石用味蕾品嚐時代變遷

▲六福客棧的金鳳廳層帶起台北推車飲茶風潮，也是莊秀石相當驕傲餐廳之一。（圖／記者陳明安攝）

六福客棧金鳳廳曾是台北最知名的港式飲茶名店，由服務人員用推車將港點送至桌邊供民眾挑選，早年 1 份點心只賣 8 元，單日就可創造高達 40 多萬元業績，可見其熱門程度，但這樣的經典卻逐漸消失在時代的洪流中，六福旅遊集團總裁莊秀石感嘆，時代變遷讓不少老味道消失，雖然回憶還在，但仍要順著時代潮流做改變。





「金鳳廳是以我媽媽的名字命名的。」莊秀石說，當時圓山飯店有個金龍廳，再加上他與妻子就是在那舉辦婚宴，因此六福客棧取名金鳳廳相互輝映，金鳳廳也是他最驕傲的餐廳。他的父親莊福為了引進最原汁原味的港式飲茶文化，特別從香港聘請專門的廚師、服務生，就連樓面設計也是找香港設計師操刀，投入相當大的心力。





推車式飲茶則是莊秀石延續48 年的堅持，他回憶，金鳳廳因為主打純正香港味道，剛開始台灣人很不習慣，開幕前半年生意差強人意，但後來漸漸打開市場後，餐廳一天翻桌率可以超過 10 次以上，當時一份只賣 8 元的點心，單日最高業績可高達 40 多萬元，「相當不得了！」





「我父親會要求師傅每周要做 2 種新點心，受歡迎留下來，不受歡迎就淘汰。」金鳳廳成功是來自經營者的堅持，莊秀石說，之前日本料理餐廳生意不好，他靈機一動把生魚片、茶碗蒸、甜不辣放進小蒸籠，跟著推車一起賣，反而讓生意更上一層樓，尤其是茶碗蒸更成為每桌必點的菜色。





絡繹不絕的人潮當然也引起同業覬覦。





20多年前有家叫金玉滿堂的餐廳，用高薪挖角不少金鳳廳的師傅跳槽，他們試圖挽留師傅，卻被獅子大開口要求加薪3倍，最後沒辦法只好放人，沒想到那家店就開在六福客棧附近，卻僅營業一年多就倒閉，莊秀石憶起當年還有點憤憤不平，但隨即話鋒一轉說：「不只是點心要好吃，還要有經營者的福氣！」





隨著時代更迭，推車式的港式飲茶逐漸成為人們眼中「古早味」飲食，目前台北市僅剩下西門町的金獅樓、港九香滿樓餐廳，以及兄弟飯店梅花廳保有這種特色，大多數的港式餐廳都改以現點現做的方式，莊秀石認為，這些都是為了符合時代所做的改變。





六福客棧熄燈後，金鳳廳的港式點心未來會以常溫、冷藏及冷凍商品，透過實體或電商通路布局，用不同方式將好味道延續。



