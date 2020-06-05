邀女大生「陪睡抵免房租」！房東挨轟秒辯：不要就好了阿

近期因為新冠肺炎疫情讓不少人都失去了工作，這也讓國外發生多起房東騷擾房客「用身體抵房租」的事件。沒想到類似事件也在台灣發生，一位女大生將房東傳來的「訊息」貼上網公開，而房東也用「神邏輯」回應了。
一名女大生的友人將對話PO上「爆料公社」附註「真心覺得應該分享出去，提醒更多學生在外讀書租屋要小心；據房東自己打說很多人都陪他一個晚上，免房租，請各位父母注意一下在外讀書的孩子們，絕對不可以再讓這樣的房東繼續作惡下去」。
對話截圖內房東先暗示「妳要不要考慮打工換宿」，見女大生不解，隨後繼續說「妳有沒有交過男朋友？妳也成年了，陪我，換住宿可以嗎？不勉強，妳考慮看看」，女大生依然聽不懂，房東沒了耐性地說「講這麼白了，套房水電給妳免費用，一個月一次啦，不勉強」；女大生傻眼，並在社群發文：「你身為三個小孩的爸，還跟老婆一起住，我只是一個想在外面租房子的女生，然後你用這種方式會不會太無恥啊」。
文一出立刻引爆民眾關注，據《台視新聞》報導，房東也出面還原真相，當時說話時有喝了一些酒是酒醉誤事，對女大生很抱歉，但也不忘喊冤「啊就不要就好了啊，不願意就好了啊」。（編輯：潘毅）
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