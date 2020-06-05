為何「中衛口罩」一上架就被搶光？鐵粉曝優勢：超有良心

▲好市多 3 日時於平台上開賣中衛彩色口罩。（圖／翻攝 Costco 官網）

口罩管制禁令於日前解除，恢復自由市場機制，這也讓不少網購平台與實體通路也開始能販售口罩。其中醫療大廠「中衛」的口罩更是熱門，網購或實體通路只要一推出就被搶光，這也讓網友好奇究竟為何？隨即也有粉絲揭開「眾多優勢」大讚中衛根本是「口罩界的LV」。日前有網友在臉書社團「口罩現貨資訊台灣製造MIT口罩交流」提問，「中衛的口罩比其他口罩搶手的原因為何？」雖然他知道中衛口罩的顏色特別多又好戴，仍好奇「是否有其他原因，抑或是被炒作出來的？」。問題一出也立刻掀起討論，中衛口罩的愛用者紛紛揭開其優勢，「它通路廣，網路實體都有，是本來就容易買的大品牌，品質也好，不容易起毛鼻子癢，最後，價格合理，這非常重要」、「口罩界的LV」、「重點他是良心企業，以國家人民為優先，不像其他間立刻一盒變500」、「特殊款很特別，薄款適合夏天戴有有很多款式選擇」、「品質好+比較不會引起鼻子過敏+戴久耳朵也不會痛」。事實上這次國產口罩恢復自由買賣後，中衛口罩在各大電商平台、實體通路遭搶購秒殺。中衛先前就指出，近期由於新冠肺炎疫情影響，口罩的原物料價格也快速飆漲，不僅 4 月平均漲幅 118 % ， 5 月份的漲幅更是高達 160% ，就連防範病毒的關鍵物料「熔噴布」也是，因此口罩未來價格恐怕會稍稍調漲。（編輯：潘毅）