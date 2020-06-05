國中會考放榜！1.7萬考生拿5A　「滿貫王」805人

▲109年國中教育會考今（5）日放榜，其中拿到5A的考生達1.7萬人，連作文也滿分的「滿貫王」則有805人。（示意圖／NOWnews資料照）

09年國中教育會考今（5）日放榜，此次會考要達到「精熟」的A++、A+、A等級的答對題數比率落在78%到88%，而「基礎」的B++、B+、B等級則約占34%至42%。而今年待加強科目比率最高的為數學科27.63%，精熟程度比率最低的則是自然科，僅有15.71%。今年度有超過1.7萬考生拿下5A，其中連作文也滿分的「滿貫王」則有805人。





今年國中會考精熟比率最高的科目為英語（25.86%），第二則是數學（22.37%），社會考科則首次突破2字頭，來到20.28%，而英語、數學和社會科的精熟率都創下會考開辦7年以來的新高。而由於受到疫情影響，今年的英語只考閱讀題，不考聽力，如果只看閱讀題的精熟率，今年25.86%也比去年25.38%來得高。





根據台師大心測中心資料顯示，5科都拿A等級「精熟」共17418人，占所有考生的8.46%，另外，又有1588人寫作測驗拿6級分，佔全體考生的0.77%。綜合看來，拿到5A同時作文6級分的「滿貫王」有805人，佔全體考生的0.39%，而拿到5C的學生有12267人，佔5.96%，首度跌破6%，同時創下歷年新低。





台師大心測中心主任陳柏熹指出，各科要拿到A++，國文僅能錯4題、英文錯1題、社會錯3題、自然錯2題。而數學因有非選題，因此使用加權分數，分數得到93.46以上才有A++。





另外，今年的寫作測驗題目「我想開設一家這樣的店」，全國有67.19%的學生拿到4級分、16.3%的人得到5級分，6級分的比率只有0.77%。高雄師範大學國文學系教授李金鴦表示，最多人想要開的是咖啡店，還有雜貨店，可能是因為最近有這樣子的影視作品和創作，所以對學生的影響也很大。





陳柏熹表示，由於各校逐年更加了解會考題型，並加強學生學習較弱的部分，心測中心每年也會提供學力監測報告，有助於現場教學，因此讓全國學生的表現逐年進步。



