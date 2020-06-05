防疫醫師曝心聲　坦言「第一死亡案例」疫調最困難

新冠肺炎疫情趨緩，國內已經累計54天沒有本土確診個案，中央流行疫情指揮中心今天也特別邀來幕後的防疫醫師，說明這段時間的防疫作為，其中防疫醫師也首曝心聲，分享這段期間最困難的疫調個案。
防疫醫師提到，在疫調過程中，要追查情況，有些時候都很難找到來源，我們只能盡量找出可能的線索，防疫醫師也透露，印象最深刻的案例，是台灣第一例死亡個案（案19），因為防疫醫師趕到醫院時，個案已經死亡了，但是第一時間防疫醫師還是得要疫調、環境調查。
防疫醫師透露，因為這個案是透過回溯監測系統才發現的確診者，知道確診到他病況改變，中間時間很短。蘇家彬醫師就透露，當時他的家人因為親屬過世，心情很沮喪，我們又要一直問他問題，內心也很不捨，但是還是要做好疫調，只能繼續追問情況，也顯示疫調需要家屬跟接觸者一起配合。
防疫醫師最後也不忘感謝病患跟家屬配合，因為病患生病了，會有恐懼、家屬也恐懼，需要防疫醫師用很多資訊來安撫、突破心房，再來一步步討論情況，指揮官陳時中也不斷肯定這些防疫醫師付出的努力，還喊話呼籲年輕醫師加入團隊。
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