三倍券不找零還要繳稅？他一算民眾「倒賠」：政府大贏家

因應新冠疫情帶來的經濟衝擊，行政院長蘇貞昌宣布了刺激消費的振興券措施，定名為「三倍券」，希望民眾透過「花 1,000 換 3,000 」的方式，刺激大家進行消費。但三倍券衍生出許多討論，從發送方式到是否能找零、是否要繳稅，都有相當不同的看法。對此，中華大學講座教授杜紫宸實際「試算」，認為以五口之家為例，民眾反而「倒賠」 250 元。杜紫宸昨（4）日在臉書發文表示，「使用三倍券購物，需不需要繳營業税？當然要！」若把營業稅算進去， 3,000 x 5％ = 150 元。「政府提供的 2,000 元振興金，需不需要繳個人所得税？當然要！」若把所得稅算進去， 2,000 x 10％ = 200。杜紫宸指出，如果再不找零，那領券的民眾到底得利多少？更批評「這麽多的高級財經官員，腦袋都是水泥做的？經濟部長真的可以下台了。」杜紫宸更以自己為例，透露他們家有 5 口人，本來可以用 5,000 元去換 15,000 元的三倍券，可是要交 5％ 的營業税，再加 30％ 的所得税，總扣税 5,250。「換言之，我們倒賠了 250 元。」杜紫宸最後結論，「所以政府才是大赢家。」網友則紛紛留言回覆說，「傻眼貓咪」、「我讀書少，你不要騙我」。但也有網友認為，「營業稅是店家支付的稅」，覺得這樣的算法好像有點奇怪。（編輯：倪浩軒）