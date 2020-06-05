逼大一繳系費！系學會列「超狂9限制」　全場傻眼：鬼扯

▲網友爆料某校系學會列出不繳系費的誇張限制。（圖／翻攝DCARD）

大學校園學風自由，有著豐富的課程讓學生自由選擇參加。其中系學會也會舉辦各式的活動，因此都會向新生收取「系費」作為舉辦活動的資金，但學生可以自由選擇是否繳納。不過就有網友爆料，南部某校系學會竟以「操行成績」來逼迫學生繳納費用。一名網友在Dcard爆料，「今天下午弟弟跟我說系學會給了他一張紙，裡面寫如果不繳錢，一些系上作品的展出都會被阻撓，我聽完覺得很扯，都什麼時代了還有這麼莫名奇妙的系學會」。只見此張單據上列出不繳系費所產生的「9限制」，包含合理部分：「不能參加任何系學會舉辦的活動，包括系上講座、送舊活動、迎新；無法領取期末補品等」。除此之外，連系上公物都不給使用，「不能使用系館置物櫃、畫架、畫板、椅子等；系上也不會提供之後畢業製作的教室、及初審、複審的協助，雖然系展依舊能參與，但得名後不能拿獎金和獎狀，就連班展或個展的展燈不予出借」，其中最具爭議的一點「不予以一學期服務學習的操行成績」更是引發眾人傻眼。不少網友看完後紛紛痛批，「哪間學校哪一個系所阿？以系學會正式立場，只能不幫你做系服與讓你免費參加迎新與送舊而已」、「這些條件太鬼扯了，系學會權限有這麼大?」、「最好他們能管這種事」、「最好是可以管到畢業門檻」「請問畫架什麼的是系上的東西還是系學會的東西」、「太黑了吧？沒繳系費頂多參加活動多繳錢而已，學校不知道嗎？」「比賽獎金跟操行會扣真的太超過，可以上校務會議檢舉」「系費又不是強制一定要交，這個規定很奇怪吧」。（編輯：潘毅）