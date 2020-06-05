搶先開箱！台東車站步行3分鐘　連鎖飯店首度插旗東台灣

不受到新冠肺炎疫情影響，凱撒飯店連鎖旗下第 10 家飯店「 Hotel Cham Cham 趣淘漫旅-台東」今（ 5 ）日正式開幕，是該集團在東台灣店第 1 個據點，鎖定喜愛自由行的年輕族群，飯店距離台東火車站步行僅 3 分鐘，周邊還有眾多租車公司可供選擇，未來飯店也會與旅遊業者合作，開發台東旅遊套裝行程。
台東趣淘漫旅距離台東火車站步行約 3 分鐘，全館共有 110 間客房，包含一大床、兩中床、家庭房、套房等 4 種房型，衛浴採乾濕分離，面積皆達 10 坪以上，超過 6 成為雙床房型，設計取材於台東大自然印象的海洋藍與陽光黃二大主題色系，運用象徵被晨風吹拂的縷縷白雲與鑲著波花織成的海浪線條於壁面、地毯上，搭配木製傢俱與米暖色燈光，營造溫潤放鬆的度假氛圍。
餐飲部份， 1 樓的 Cham cafe 提供輕食飲品， 2 樓 Cham bar 則是早餐的用餐地點，其他時段則會提供逾 10 款桌遊，以及比人高的疊疊樂，讓三五好友在此同樂；未來還會與音樂家胡德夫合作，開設特色原民餐廳，胡德夫還透露會有「獨門料理」招待旅客，餐廳預計 7 月開幕。
業者表示，飯店周邊有鐵花村、台灣史前文化博物館、富岡漁港、琵琶湖等景點，也可以協助旅客租賃汽車、機車，未來將與旅遊業者合作，開發台東特色旅遊套裝行程，開幕首年目標平均住房率 7 成以上，平均房價則約 3,000 元。