吹冷氣的牡蠣　澎海洋牧場「蚵仔吃到飽」行程正夯

▲澎湖海域的牡犡總放養面積約120多 公頃，每年總產量約14,280公噸 (含殼重)，總產值高達3.5億元。（圖／記者張塵攝，2020.06.05）

▲澎湖生產的蚵仔都是「吹著冷氣的牡蠣」，工廠裡面有10幾位拿著「鋟蚵仔」工具的澎湖漁村婦女，勤奮快速的剝著一顆顆飽滿的蚵仔。（圖／記者張塵攝，2020.06.05）

▲澎蚵大養殖場老闆黃聰裕，很早就加入「澎湖優鮮」認證行列，在馬公內海這片廣袤的「海田」，他是採用延繩垂掛式的方式養殖牡蠣。（圖／記者張塵攝，2020.06.05）

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澎湖擁有純淨無汙染的海洋，非常適合濾食性貝類的養殖，觀光客來到澎湖離島，一定會指定到海洋牧場體驗「蚵仔吃到飽」的生蠔燒烤行程，在這裡遊客可以盡情享用鮮嫩多汁的澎湖鮮蚵，同時搭乘高檔遊艇馳騁的快感，並飽覽馬公內海清澈剔透的海水。澎湖海域的牡犡總放養面積約120多 公頃，每年總產量約14,280公噸 (含殼重)，總產值高達3.5億元，這幾年因觀光人數逐年增加，帶動了許多燒烤海鮮店的興起，「夯蚵仔」成為來澎湖的時尚活動，當地餐廳推出的鮮蒸牡蠣也大受歡迎，成為帶殼牡蠣的主要銷售管道。郭家牡蠣在白沙講美村一間不起眼的古厝內，第二代年輕人憑著堆新興網路行銷的創意，將這個產業發揚光大，在這裡可以看到「吹著冷氣的牡蠣」，還有10幾位拿著「鋟蚵仔」工具的澎湖漁村婦女，勤奮快速的剝著一顆顆飽滿的蚵仔，雖然今年受到新冠肺炎疫情的影響，牡蠣的銷量稍微滑落，但郭家牡蠣還是憑藉著「澎湖優鮮」品牌的力量，加上第二代創新轉型，研發出牡蠣醬、干貝醬等禮盒產品，家族成員還在馬公開了一家「牡犡屋」餐廳，希望以多角化經營開創出牡蠣養殖的新風貌。牡蠣味道鮮美，並含有豐富的蛋白質、肝糖、鈣、鐵與多種維生素及牛磺酸，素有海中牛奶之稱，是一種高營養與高經濟價值貝類。牡蠣養殖無須投餌且生長速度快，大約 8 個月即可收成，因此成本相對較其他魚種低。世居馬公菜園的澎蚵大養殖場老闆黃聰裕，很早就加入「澎湖優鮮」認證行列，在馬公內海這片廣袤的「海田」，他是採用延繩垂掛式的方式養殖牡蠣，亮黑的皮膚顯示討海人特有的粗獷他說「澎湖優鮮」的認證，對於行銷通路的建立幫助很大，希望這波疫情趕快過去，讓澎湖海產的招牌再次閃亮耀眼。