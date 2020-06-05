清朝皇帝敗壞麻豆風水　神明攜手重啟龍穴

雖然現在是科學時代，但風水之說在日常依然處處可見，台灣自明末清初的拓墾開始，便流傳著許多風水傳說，尤其又以「京官敗地理」的故事最常被傳播，在台南麻豆就有著一個神明重啟龍穴的故事。在古老的傳說裡，台灣是個風水寶地，所以大清國將台灣納入版圖後，清朝皇帝為了避免台灣出天子，就派了許多風水師渡過黑水溝來台灣敗壞龍穴，最有名的故事當屬「楊本縣敗地理」，在這眾多的風水故事中，麻豆的龍喉穴傳說是非常知名的。麻豆是台南極早發展之處，自漢人與漢文化移入以來，便流傳麻豆是龍喉穴會出天子，「麻豆出天子」的說法不脛而走，並傳到乾隆皇帝耳中，乾隆皇帝當然不容許這種事發生，因此派風水師來台，以便利交通的名義在麻豆水堀頭興建橋梁，其實是暗中石車三十六顆、巨石三十六粒，以及樟木數十支埋入地底，藉以敗壞風水。此後，附近裝設雞犬不寧、大小災難不斷，運勢逐漸衰敗，然而民間流傳，三甲子過後，龍穴就會復甦。時間來到民國四十五（1956）年，麻豆文衡殿主神關聖帝君降鸞，指出麻豆的龍穴即將復甦。同年的農曆四月，五府千歲行經麻豆，停留在麻豆文衡殿犒軍時，王爺降駕在乩身之上，關聖帝君鸞轎也跟著發起來，諸位神明直奔水堀頭，並指示信眾開挖，果然挖出清朝皇帝敗壞風水之物。而開挖後水堀頭也流出一道清泉，民間也傳說這道清泉有許多神效，也因此成為新的觀光景點，就位於蔴荳古港文化園區之內。關於這個故事的版本有好幾種，但只在細節上有差異，主要是降駕指示挖掘龍穴的神明有五府千歲與文衡殿關聖帝君這兩種說法，但以地理位置來看，應該是五府千歲與關聖帝君都有參與才是。（編輯：黃彥昇）《南瀛神明傳說誌》，許書銘等著。