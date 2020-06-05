比三倍券更狂！Gogoro祭6千購車金　推299起騎到飽方案

▲響應振興經濟措施，Gogoro推出最高6千元的購車金。（圖／Gogoro提供）

▲Gogoro多款車種都享有1+1雙重優惠。（圖／Gogoro提供）

隨著台灣疫情逐漸趨緩，目前已經連續54天無本土案例，為了刺激經濟復甦，行政院推出振興券提升民眾信心，希望藉此帶動經濟發展。電動機車業者也立即響應振興經濟措施，不僅在最近一個月內一口氣增設5間服務中心，更自今（5）日起搶先推出最高6千元的購車金，指定車款享12個月300元有找的騎到飽優惠資方案，希望在後疫情時代，讓民眾可以放心購車、開心騎車，讓電動機車成為通勤首選。為了響應政府的振興經濟措施，Gogoro於6月5日起，只要購買Gogoro 2系列、3系列，以及S Performance系列車款（不包含S1），最可享有最高6千元的購車金，淘汰換購新電動機車，還可享有政府換新擴大補助，最高可補助2.5萬元。除了購車優惠之外，Gogoro也加碼一年騎到飽資費優惠，單顆電池車款VIVA系列只需月付 299元、雙顆電池車款（1、2、3及S Performance系列）只需月付499元，就可享有12個月騎到飽的好康。Gogoro資深行銷總監陳彥揚表示，隨著疫情趨緩，政府也將開始大動作振興經濟、刺激消費，可以預見電動機車市場也將逐步回溫，消費者會更願意走向戶外，而防疫期間，「我們不間斷地擴增服務中心，目前已有118間服務據點，未來也將持續提升服務量能，提供消費者更好的後勤服務。」Gogoro在近一個月的時間裡，共開設了5間服務中心，分別是鳳山中山西服務中心、左營自由四服務中心、新莊仁愛服務中心、桃園文中服務中心，以及台中中港服務中心，除了大幅提升服務量能外，也希望提供更好的服務，未來也會盡可能開設更多的服務中心滿足更多車主需求，讓騎乘可以更安心。

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