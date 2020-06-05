女跳槽男友家公司幫忙！未來公公給「超扯薪資」：後悔了

如果有親朋好友家裡開設公司，跳槽過去幫忙會是好選擇嗎？一名女網友就分享自己近期的遭遇，放棄了原本3萬多的月薪，到男友爸爸開的公司幫忙，沒想到連兩個月領到「超狂薪資」，文一出也引爆全場熱議。
一名女網友在臉書「爆怨公社」發文感嘆，「別和自己的家人親人工作是最好的，因為人往往都會因為人情，而委屈自己」，並指出自己原先在旅館工作，月薪有31K左右，日前男友爸爸希望她離職，到自己的生技公司工作幫忙。
原 po 在深思熟慮後於 3 月離職原先工作，準備跳槽男友家公司，沒想到此時男友父親卻後悔地說「疫情的關係，別把雞蛋放在同一個籃子裡」，請她的意願大大降低。
這樣的舉動也讓原 po 傻眼「明明疫情爆發在1月，但卻在3月底我離職時才告知我！」讓她只能在這段時間打零工支撐生活。時間到了4月中，男友爸爸又改口願意請她來上班，沒想到連續上了1個月半，薪水金額也讓原po無奈：「4月的薪水給我13000元，5月我做好做滿一個月他僅給我20000元，對！新台幣20000，低於基本工資...真的是傻眼！」更無奈的是，身為老闆的男友爸爸還說：「只是零用金而已，有沒有很感動？」
誇張的過程曝光後，也讓不少網友憤怒回應，「趕快放生比較好，以後真的進門可能更慘」、「還沒結婚就這樣，超級可怕」、「他說他給的是零用金那叫他另外付你薪水」、「重點，他們還不是親人或家人啊，嫁過去就更誇張了」。（編輯：潘毅）
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