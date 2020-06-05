澎媽祖園區8日做民調　縣民指問卷選項皆不符民意

▲澎湖縣政府政風處洽妥全國公信力民調公司、台灣趨勢研究公司，分別在8日至12日的18時至21時30分做全縣性民調。（圖／澎湖縣政府提供）

▲如果反對比例高於支持，縣府將改於馬公市重光開發區規劃興建媽祖文化園區，不過多數民眾認為民調選項都不符合民意歸向。（圖／記者張塵攝，2020.06.05）

針對澎湖大倉媽祖文化園區的續建案，澎湖縣政府5日表示政風處已委託兩家民調公司，將從6月8日起至6月12日進行全縣的民調作業，同時邀請白沙鄉公所、海洋公民基金會擔任正反方代表，派員全程監看民調過程，縣府將依民調結果來決定是否原址續建，或是改到馬公市重光渡假村開發區興建。澎湖縣政府表示，議會在上個會期曾經建議進行全縣民調，作為澎湖民眾對媽祖文化園區的興建意向，澎湖縣長賴峰偉裁示尊重議會決議，在公正、客觀、透明的原則下交由縣府政風處舉辦民調。政風處日前已洽妥全國公信力民調公司、台灣趨勢研究公司，分別在8日至9日的18時至22時、8日至12日的18時至21時30分，以電腦隨機抽樣澎湖縣住宅電話簿，預計各自完成抽樣人數1,068人，抽樣誤差不超過3%。縣府發言人陳其育表示，為維持民調公正性，縣府已事先將民調題目、調查方法同步提供支持原址續建的正方代表白沙鄉公所、以及不贊成原址續建的反方代表海洋公民基金會，並邀雙方派人至民調現場監看。陳其育強調，縣府已協調支持方與反對方都應尊重、接受民調結果，如果支持在大倉島原址續建比例較高，縣府將立即向議會提交續建案，反之如果反對比例高於支持，縣府將改於馬公市重光開發區規劃興建媽祖文化園區。不過有民眾認為民調只羅列大倉與重光兩處地點，不符合大多數民眾的期待，甚至有人認為澎湖縣政府根本不應該浪費公帑，興建媽祖神像，認為要有不贊成興建的選項才是。