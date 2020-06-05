他體驗客家服飾！穿完「神似港星」　全場笑歪：臉的問題

隨著新冠疫情在台灣受到控制，全台各地觀光地區紛紛推出不同活動以促進民眾來訪，而近日就有一名男網友到高雄美濃遊玩，發現當地竟然有免費的體驗活動，立刻就穿上了客家傳統服飾體驗不同造型，只是畫面一曝光讓他不禁喊「一分錢一分貨」，還自嘲像是剛被挖出來的，分享到臉書後，引起網友討論。

全台各地名勝景點除了觀光之外，有些地區也會融入當地人文特色活動或體驗，一名男網友就選擇到美濃遊玩，旅程中發現一家客家傳統服飾店，便想要去親身體驗。沒想到當他他穿上藍色袍子、頭戴帽子，甚至閉上眼睛拍照後，卻驚覺照片哪裡怪怪的，直到網友幫他 P 圖貼上了符咒後才驚覺自己穿起來就像港片中常見的殭屍演員。

▲這名男網友也很配合的擺出姿勢。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

▲這名男網友無奈的表示自己可能不適合這種裝扮。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

這張照片來自「爆廢公社公開版」，這名網友邊貼照片邊自嘲的說「一分錢一分貨啊，免費的古裝體驗，為啥我穿起來像是剛被挖出來的？是錢的問題還是人的問題？」此外他也笑著說連老婆也說看起來像「殭屍」，但他不怕被網友笑，大方的上傳臉書娛樂大家，「我敢 PO 就不怕大家笑，希望大家能開心」。

對此則有熱情網友替他修圖，還幫他額頭貼上符咒，讓網友們看了不禁笑翻回應「怎麼可能是剛挖出來的，應該比較像剛放下去的」、「臉色很黃，蠻像的」、「我以為我看到開心鬼」、「千萬不要小看錢，絕對是人的問題」，但也有眼尖網友指出原 Po的衣服其實穿錯了「你穿到女裝，還有帽子也戴反」、「衣服是男裝嗎？怎麼袖口有花的圖案」。（編輯：楊智傑）