境外生缺席畢典　教育部前疾呼：開放分批返台

明（6）天開始，許多大專院校將舉辦畢業典禮，但是從年初至今遲遲無法返台的境外生將缺席人生唯一一次的大學畢業典禮。除了應屆境外畢業生抱持遺憾，含有許多境外生急迫於完成學業。境外生權益小組今（5日）下午在教育部門口遞交陳情信，呼籲讓2萬6千名境外生，從7月起分5批入境，便能在下學期開學前全數返台。





境外生權益小組表示，教育部只是繼續拖延，迴避討論境外生來台問題，而不肯承認台灣檢疫能量已足夠容納境外學生入境的事實，學期將到終點，境外學生無法入境、畢業論文無法口試，他們的學習生活被完全中斷。





因為提前返台而未被影響到的港生劉璧嘉表示，來台灣唸書是4、5年的事情，境外生們所有的生活中心都是在台灣的，雖然自己可以入境台灣，但不是只為自己發聲，也未還在中國大陸、香港無法入境的學生發聲，外籍人士可以憑中華民國居留證回台，但境外生不可以，香港和中國大陸的疫情不見得比某些歐美國家嚴重，但他們卻可以入境，這是歧視性的。





劉璧嘉說，先前可能因為檢疫量能、醫療體系等等問題，還不開放境外生回台，所以境外生們可以等，但現在有資源為什麼還是不行？「我們沒有辦法接受，也不是只想著自己的方便，我們在這裡住了那麼久，台灣就像是我們的家，我們也很希望台灣安全，不要因為境外生入境而形成防疫破口，希望大家可以互相著想，這個時機是不應該錯過的，這是我們深思熟慮過的，現在是最好的時間。」





境外生權益小組指出，現在還有2萬6千多名境外生回不來，如果從7月起分批回台，全台灣144間招收境外生的大學，每校平均每次只要接待36名學生。目前根據權益小組的評估，每一所大學都能趁著學生返鄉的暑假期間空出足夠的宿舍容額進行居家隔離檢疫，包含國、私立大學，都可以用自己的宿舍進行境外生居家檢疫隔離。





而教育部也由主秘朱楠賢代表收下境外生權益小組的陳情資料。朱楠賢回應，教育部對於開放境外生返台，已有完整規劃，但邊境嚴管是跨部會採取的措施，會將陳情內容向上反映。朱楠賢說，非常感佩同學們的分析，這個分析也可作為將來跨部會會議的參考，境外生們的心聲，部長聽到了，同時強調，出來接陳情信不是要「摸頭」，學生權益絕對是教育部最重要的。





教育部表示，目前已向行政院跨部會協調會議提出具體完整規劃，會議初步討論，為因應目前國際疫情仍需嚴管邊境風險，同時國際也普遍尚未解除邊境管制，目前維持現狀，暫未開放境外生返台，後續將根據國際疫情狀況及檢疫量能隨時檢討開放時機。







