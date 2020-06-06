明起解封！大眾運輸「口罩鬆綁」眾一看愣住：絕對吵起來

隨著新冠肺炎疫情在台灣趨緩，我國口罩管制禁令已在 6 月 1 日解除，可自由買賣口罩之外，政府也宣布，明（ 7 ）日起民眾在雙鐵、捷運若進站後保持安全社交距離，就可將口罩脫下，雙鐵也不需採梅花座，消息曝光之後立刻引發熱議，掀起網友兩派論戰，直呼「一定吵起來！」
台北市副市長黃珊珊昨日宣布， 7 日起民眾搭乘台北捷運、公車和計程車時，原本要求強制戴口罩的規定將同步中央鬆綁，民眾在車廂及車站內，若能與他人維持安全社交距離，就可將口罩脫下，但進入捷運站、上公車時仍要戴著。
雙鐵的部分，交通部台鐵局與高鐵公司也宣布， 7 日起民眾若在車內可保持安全社交距離時，可不戴口罩，同時恢復販售車上食品，「梅花座」規定也將取消。
消息一出，隨即引發 PTT 網友兩派看法，大多網友認為「這哪門子的鬆綁啊，限制一堆」、「要就全戴要就不戴」、「上下班人擠人根本無法維持距離」、「搭公車沒辦法保持 1.5m 以上的距離啊」、「就一直戴著不好嗎？」「要戴就帶，不戴就不戴，這到時候一起又會吵起來」、「到時一定會有爭議事件」；不過，也有網友表示「無法保持距離就戴口罩啊」、「應該是說在車內人少才可以拿下的意思」。（編輯：賴詠璿）
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