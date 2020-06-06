台大畢典縮小規模　管中閔勉勵：常保熱情，培養文商

國立台灣大學今（6）日舉行畢業典禮，校長管中閔在典禮上致詞以「常保熱情關懷，培養文化智商」，勉勵所有畢業同學。他也提醒，面對全球化趨勢，該重視的不僅是工具性或技術面而已，還要具備欣賞不同文化，與不同文化自然相處，水乳交融的能力，「唯有這樣，我們才能在全球化中找到自己的位置，乃至成為引領趨勢的人」。「今年，我們一起經歷了一個非常不一樣的春天。」管中閔在台大畢典上首先指出，當WHO在5個月前宣布發現新型病毒時，甚至在1月21日台灣出現第一個確診病例時，絕大多數人都不曾想到，一場即將席捲全球的傳染病已經迫在眉睫；隨著疫情發展，台大開學日被推遲，校園活動與進出受到許多限制，課程也紛紛轉為遠距線上教學；即使目前國內疫情已趨和緩，還是得遵循防疫規定，縮小畢業典禮的規模。管中閔說道，在這段特殊時期，校內所有同仁都積極投入防疫工作，台大安置了大批需要居家檢疫的同學，啟動了海外同學的安心就學方案，也妥善布置各館舍與校園的防疫管制；此外，老師們準備遠距教學，同學們也都能全力配合防疫措施；不僅如此，許多老師積極參與政府的防疫工作，投入病毒快篩和疫苗的研發。「大家一定注意到，這場疫情已經開始改變我們的行為模式與社會形態。」管中閔指出，許多產業受到衝擊，特別是需要面對面接觸的行業；而未來，遠距上班和遠距學習將成為新常態，「我以前總在不同演講，包括去年的畢業典禮，提醒大家，這個世界正以驚人的速度改變。如今疫情讓許多預期的改變成為現實，而這正是大家畢業後將要面對的新世界」。面對後疫情時代，管中閔建議，當人們戴上口罩，避免與其他人接觸時，也正在拉開人與人之間的距離，甚至區域與區域之間的距離，而實體距離帶來心理疏離，也引發更多猜忌和不安；在這個時刻，希望大家不要忘記關心他人，關懷社會，並且永保這樣的熱情，藉由這些關心與關懷縮短彼此間的心理距離，讓社會仍能緊密連結；將第一個想法擴充與深化，則是第二重點。在這個後疫情時候，管中閔也點出國際上的差異。他指出，由於當前國際，許多人認為，這或許將使延續近30年的全球化浪潮，至此畫下句點，「但我的想法不是如此」；在資訊科技的推動下，全球化這個趨勢不會改變，；國際秩序可能重組，國際經濟重心可能移動，這些調整將改變全球化的樣貌，卻不會阻止全球化繼續發展，「換言之，各位同學畢業後，仍將面對全球化的挑戰」。對於全球化我們該有什麼樣的準備？管中閔引述《關鍵評論網》5年前一篇文章稱，「台灣人對於這個世界沒有什麼概念，對於種族也一概不知，對歧視一點都不敏感。但我們歧視起人來一點都不手軟。」管中閔認為，歧視的根本原因在於缺乏對不同種族，宗教，性別等所有人的關懷，以及對各種文化的理解尊重；作者於是強調，除了除了IQ與EQ之外，我們還需要重視文化智商。管中閔勉勵，CQ衡量的是對於不同文化的理解能力，以及相互接納適應的能力；面對全球化趨勢，該重視的不僅是工具性的「說好外語」或技術面的「國際競爭力」而已，還要具備欣賞不同文化，與不同文化自然相處，水乳交融的能力，「唯有這樣，我們才能在全球化中找到自己的位置，乃至成為引領趨勢的人」。最後，管中閔表示，在大家即將畢業的時刻，他謹以「常保熱情關懷，培養文化智商」這兩句送給所有畢業同學，「再次祝福大家，並且期待再見」。