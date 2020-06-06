教育國家隊！6百師編全科素養教材　無償捐贈教育部

108課綱即將上路滿一學年，但對於許多老師來說，教學上面臨許多需要克服的難題，而中華未來學校教育學會攜手台灣知識庫創辦人丘昌其，今（6）日於台大醫院國際會議廳舉行捐贈儀式，將中華未來學校教育學會集合600名全國教師，針對課設計的590個創新教案、15800題的原創素養題型無償捐贈給教育部。





中華未來學校教育學會理事長、前教育部長吳清基表示，「素養導向一貫化課程之創新教案與命題發展計畫」發起人為台灣知識庫創辦人丘昌其，以取之社會，用之社會理念捐助，自掏腰包花費5千萬，整合全國優質教師600位共同參與編寫，貢獻教育智慧與經驗，並公開提供全國家長、學子之參考，共為台灣人才培育里程碑寫下另一個新紀元，謹耗時半年就取得這樣的階段性成果。



▲各科目教師召集人。（圖／記者黃仁杰攝,2020.06.06） 捐贈成果以各領域課程綱要，進行文本選擇與設計進行發展素養導向的創新教案與命題，包括素養創新教案590案、素養命題15800題。丘昌其表示，自己是台灣清官丘逢甲的玄孫，先祖長期致力於教育產業，自己也不能會缺席，過去7個月已經開始試運行，也受到很多老師肯定。





教育部常務次長林騰蛟也出席捐贈典禮並表示，第一個要感謝吳清基和協會所有的同仁，也因為吳清基與台灣教育大學系統，在吳號招之下，才能有那麼多學校的校長、老師共同參與，得以完成，第二個要感謝丘昌其，讓不可能的任務變成可能，願意投入到教育的企業家，真的是很好的典範。



▲教育部次長林騰蛟出席致詞。（圖／記者黃仁杰攝,2020.06.06）

林騰蛟說，命題設計的完成就是自發、共好最好的典範，新的108課綱，歷經10年才完成，過程中歷經了兩年半沒有休假的日子，終於在去年正式發佈，但這只是初步的過程，還有很多的工作要努力，當教育部到各縣市做宣導，很多人都不知道什麼是素養，但是知道了，老師如何把素養落實到課堂上進行教學、命題也不知道，老師的教學也很忙，沒有那麼多時間進行教案和命題設計的工作，自己懷著感恩的心情，也希望在大家的協助之下能讓108課綱順利完成。





新北市教育局局長張明文說，自己在這裡見證了「教育國家隊」的成立，學會、民間的資源和教育部的領導，還有大學的學術資源，教育行政機關的資源，數百位校長、老師共同苦力，這是一個台灣的驕傲。





學會表示，目前教材的編寫已經到一段落，未來會在9月開學之前完整社會和自然科的教案編寫，讓教師教學更有方向，素養導向一貫化課程「走綱不走本」，希望讓學生有主動性，願意學習，同時也強調可執行性與系統性，讓教師都願意使用，也讓教師在網路上就可以下載教材。



