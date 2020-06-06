快訊／全面解禁前1日持續零確診！維持429人解除隔離

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，國內無新增病例，昨(5)日新增185例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報73,225例(含72,290例排除)，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，429人解除隔離，其餘持續住院隔離中。指揮中心指出，全球累計6,742,096例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,928,070例、巴西615,590例、俄羅斯449,834例、英國283,311例及西班牙240,978例為多；病例中394,579例死亡，以美國110,492例、英國40,261例、巴西34,021例、義大利33,774例及法國29,111例為多。指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。