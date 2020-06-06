指揮中心記者會改為每周一次　陳時中定調「周三召開」

中央流行疫情指揮中心從1月21日開設以來，至今（6）日以來每日都會開設例行記者會，不過隨著7日各項措施解禁以後，每日例行記者會也接調整為每周一次。指揮中心指揮官陳時中今就宣布，往後指揮中心例行記者會定於每周禮拜三召開。陳時中表示，由於疾管署每周二都會召開會議討論疫情，因此定調在每周禮拜三召開記者會，在會議過後的隔天就能讓外界了解指揮中心的各項決議。