市場數位化！北市西湖市場　首增掃描預約點餐系統

台北傳統市場節今（6）於上午9點在西湖市場正式開跑，台北市場處從去年開始投入經費改造西湖市場，目標朝向數位化市場，包括更新二樓共食區地磚與桌椅、美化市場出入口招牌，並首次引進「掃描預約點餐系統」，今天正式宣告上線，市場處表示，下半年預計在南門、中崙、華山3處市場也導入掃碼預約點餐系統，希望未來拓展台北市全部市場。台北市唯一與捷運站共構的西湖市場，因位在西湖科技園區，吸引不少上班族用餐消費，為節省等候時間及吸引更多客源，市場處特別與康特健康科技Geoshop合作引進電子點餐系統，民眾只要掃瞄出入口電子導覽機上的QR Code就可用手機完成點餐，亦可在家上Geoshop平台完成訂餐。台北市副市長黃珊珊表示，為提供民眾更舒適的購物環境，台北市市場處自108年起陸續投入經費改造西湖市場，除更新2樓共食區地磚及桌椅，亦美化市場出入口招牌及公共空間指標系統及平面圖，更挑選15個市場攤位進行改造，並採用108年競圖比賽第一名青年藝術家張瑋庭繪製的首獎作品進行市場統一意象設計，也設置多功能導覽機及拍照打卡區，讓西湖市場整體煥然一新。黃珊珊同時也在現場體驗「掃碼預約點餐系統」功能，她表示目前疫情趨緩，盼民眾多出來逛市場，不過部分美食攤商坦言該效益還需要評估，因為41攤中目前只有27家參加，且需付POS機每月500元租金，而每天出餐服務客人的量有限。市場處表示，2020臺北傳統市場節首場帶狀活動在西湖市場圓滿成功，尤其超實惠健康防疫食材包讓現場民眾反應熱烈。