張上淳最後一次開解！陳時中大讚專家小組「最棒大腦」

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（6）最後一次「開講」，總結台灣本次抗疫成果。張上淳表示，台灣為因應大陸「不明肺炎」，1月5日就召開專家小組第一次會議，之後陸續制定規範並給指揮中心建議，最後在全民努力下，才能守住疫情。指揮中心指揮官陳時中也強調，專家小組就像「最棒的大腦」，妥善協助指揮中心進行防疫。
全國7日大解封在即，張上淳今於指揮中心例行記者會上，進行最後一次「張教授開講」。他回憶，在當時仍不清楚新冠病毒時，疾管署1月5日就召開專家小組第一次會議，當時除了衛福部長陳時中、疾管署署長周志浩出席外，所有疾管署上上下下的科、處都派員到場，顯示出台灣對這次疫情的重視。
張上淳指出，台灣自1月21日出現首宗確診個案，之後至2月都是零星案例，直到3月中旬開始有大量境外移入，才出現首波疫情高峰，當時最高單日通報確診個案能到30多例，之後確診數量慢慢趨緩，但在4月17日由於敦睦艦隊事件又帶來一波高峰，隨後又僅剩零星境外移入個案；最終，在5月9日時本土已連續兩周無確診，顯示出台灣無社區感染的疑慮，時至今日也已經連續55日無本土案例，證實我國社區相當安全。
在症狀方面，張上淳表示，台灣首例確診個案在1月11日時就在武漢發病，入境後也很快就被疾管署篩檢並確診；據他當時詢問該患者，該案並未在武漢接觸生鮮或野味市場，也未進出醫院或接觸病患，生活圈中僅有碰到幾位有輕微咳嗽的親友或同事；從首宗個案的症狀可了解，新冠肺炎的傳播並不像過去的病毒那麼簡單。
張上淳認為，在症狀方面，雖然我國確診案例並不多，但仍有觀察到患者有嗅覺異常、腹瀉等特殊狀況，在2月時也偵測到首例無症狀病患；在總共443例確診個案中，輕症306人占69.1％，罹患肺炎者有100人占22.6％，有嚴重肺炎或急性窘迫症候群共37人占8.4％；年齡分布的部分，20到30歲的患者仍是占最多數，主因是境外移入個案大多是就是出外留學、遊學的的年輕人；目前僅剩11人仍在住院中，已累計有425例確診案例出院，另有7人死亡。
張上淳指出，目前國內雖有部分提倡普篩的聲音，但事實上台灣至今已進行7萬多筆的篩檢，這數量從全國人口數來看，算是相當的多；在醫護人員部分，也隨著疫情不斷擴大篩檢標準，至今已篩檢約5千多位醫護人員，其中確診病例也僅占相當少數。
在本次全國防疫當中，專家小組扮演相當重要的角色。陳時中就強調，「專家小組就很像我們（指揮中心）的大腦」，而且是相當聰明的大腦，不管是IQ、EQ都相當高；而手腳就是第一線的防疫人員與醫護人員，動作也相當伶俐，同時也相當順從「大腦」指引，只要有指示就立即行動，不會有太多質疑，在「頭腦在動，手腳並用」的情況下，才能讓台灣在本次疫情中成功防疫。