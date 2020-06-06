回憶疫情初期「像遇到末日」　李秉穎：有信心守住第二波

在新冠肺炎持續在全球肆虐的同時，台灣國內卻未受到疫情太大影響。指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎今（6）指出，這次台灣防疫成績卓越，除了歸功於指揮中心與第一線醫護人員的努力外，媒體能夠正確傳遞訊息，讓全民都有戴口罩、勤洗手等正確的防疫觀念，才能讓台灣這次能打一場成功的仗。在今日指揮中心例行記者會上，李秉穎回憶起疫情初期的專家諮詢小組會議。他說，「當時所有人面色凝重，像是遇到世界末日病毒」，不過到了現在，每個委員開始有說有笑，因為疫情是真的控制住了。李秉穎指出，他在疫情期間曾與美國某智庫聯絡，對方相當稱羨台灣，也說我國是民主國家也能控制住疫情的最好例子；舉例來說，根據已知資料，新冠病毒的R0值（病毒基本再生數）約是3左右，也就是1個病毒出去先傳給3例，之後擴散成9例，以此類推，但台灣本次沒有找到感染源的案例有10例，卻沒有廣泛傳播，這情況「真的是奇蹟」；這種情況他其實也相當困惑，但之後歸類出是全民都有防疫意識，正確的觀念也有隨著媒體傳播開來，才能有效阻斷病毒擴散。李秉穎認為，新冠肺炎還是有可能在秋冬造成第二波疫情，但可能不會像第一波那麼猛烈；因為在第一波疫情時，歐美許多國家面對新型病毒手忙腳亂，但之後如果再有第二波，歐美也開始知道怎麼做；舉例來說，過去歐美國家甚至世界衛生組織WHO都不提倡戴口罩，但事實上戴口罩對防疫真的相當重要，從台灣情況就可知，如今歐美國家與WHO也都改為呼籲要戴口罩了。最後，李秉穎強調，台灣本次能夠防疫成功，不是僅有單一個單位就能夠做到，絕對是全民一起幫忙，如果未來還有第二波疫情，「我們有信心還可以繼續守住」。