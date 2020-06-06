落實小離島水電管理　賴峰偉要求明年底台電全面接管

▲花嶼柴油發電機油料傳出大量不合理消耗，另島上發電機管理維護人員技術專業度不足,發電機效能不彰容易損壞。（圖／澎湖縣政府提供）

目前澎湖縣桶盤、花嶼、東吉、東嶼坪、西嶼坪等5離島供水、供電設施，都不是台水及台電負責供應，導致這些離島的發電油料不正常消耗，用電補助費逐年增加，澎湖縣長賴峰偉6日要求建立管理機制，並在明年底完成5座離島的電錶裝設，以落實使用者付費機制，同時解決離島長年水電供應不穩問題。澎湖共有90座大小島嶼，其中19個有人居住，不過桶盤、花嶼、東吉、東嶼坪、西嶼坪5個離島的用電，至今仍未由台電公司接管﹔桶盤嶼自己成立水電合作社辦理相關業務，而望安鄉公所則自行負責花嶼、東吉嶼、東嶼坪、西嶼坪等柴油發電機組的營運與維護工作，不僅維修能量不足，水電收費的相關措施辦法也十分不合理。澎湖縣政府表示，去年花嶼柴油發電機油料傳出大量不合理消耗，另島上發電機管理維護人員技術專業度不足,發電機效能不彰容易損壞，望安鄉公所對於發電機使用柴油購置數量及實際使用量未有詳實控管，且僅針對用戶收取115元至400元電費「吃到飽」，導致台電公司及縣府每年額外補助公所2,000萬元供電營運虧損。澎湖縣政府指出，為改善5離島供電虧損不正常現象，縣府去年底開始進行5離島水電健檢計畫，透過詳細檢查電線設備或發電機等找出問題，並要求用戶都需裝設電錶，以了解小離島各用戶用電情形。賴峰偉表示，離島水電必須正常化，建立合理收費標準，落實使用者付費機制，才能避免資源不必要的浪費，他要求建設處在明年底完成5離島所有用戶電錶裝設，讓台電公司無縫接軌。