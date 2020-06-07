快訊／地牛翻身！花蓮現規模4.8有感地震

中央氣象局稍早發布顯著有感地震報告，今（7）日上午9點49分，於花蓮縣政府北偏東方15.4公里處，位於花蓮縣近海發生芮氏規模4.8地震，地震深度1.5公里，最大震度為4級，發生於花蓮縣太魯閣、秀林、西寶、和平，和南投縣合歡山。
台鐵表示，由於發生地震，花蓮縣崇德至鳳林間按4級規定辦理，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線。
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中央氣象局稍早發布顯著有感地震報告，今（7）日上午9點49分，於花蓮縣政府北偏東方15.4公里處，位於花蓮縣近海發生芮氏規模4.8地震，地震深度1.5公里，最大震度為4級，發生於花蓮縣太魯閣、秀林、西寶、和平，和南投縣合歡山。
台鐵表示，由於發生地震，花蓮縣崇德至鳳林間按4級規定辦理，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線。
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