迎接全台大解封　陳時中赴101觀景台傳遞「最高」感謝

▲陳時中特別登上全台最高景點Skyline460，除了向同心抗疫的國人致上最高謝意外，也對廣大醫護人員致上最深敬意。（圖／台北101提供）

因應衛福部今（7）日起推行防疫新生活政策，台北著名觀光地標101特別同步響應，邀請指揮官陳時中造訪，成為觀景台解封新生活日的首位嘉賓。陳時中特別登上全台最高景點Skyline460，除了向同心抗疫的國人致上最高謝意外，也對廣大醫護人員致上最深敬意。





陳時中與一群國家未來世代的12歲以下學齡兒童，共同參與台北101現正推出的觀景台導覽服務。其中，導覽內容提及：「風阻尼球就像台灣在此次防疫作為中的表現，不論強風或地震來襲，最終依然屹立不倒。」，一起體驗在觀景台89樓海拔392公尺的鳥瞰視野中，看見美麗的台灣，在病毒於全球肆虐、無數城市封城之際，台灣依然欣欣向榮。



▲陳時中希望，在大解封之後，國人能維持防疫新生活的指引，啟動國內安心旅遊。（圖／台北101提供）

陳時中表示，「今天是防疫解封日，身為指揮中心最高指揮官的我，也特別到台灣最高地標的台北101，向國人表達防疫期間，齊心抗疫的最高感謝，面對廣大的醫護及其家人致上最高謝意，希望在大解封之後，國人能維持防疫新生活的指引，啟動國內安心旅遊。」





台北101董事長張學舜也特別邀請陳時中至堪稱亞洲必訪咖啡廳的Bar88，品嚐網路熱搜的雲朵咖啡。台北101觀光旅遊事業處表示，觀景台將從13日起，周末營業時間由每日上午11時至晚間9時，調整為每日上午10時至晚間9時，並放寛每小時進場人數，讓更多國人可以來場高空暢遊輕旅行，一起邁向防疫新生活。









