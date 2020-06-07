紀錄抗疫關鍵時刻　防疫決策網解封日正式上線

中央流行疫情指揮中心今（7）日表示，全球受新冠疫情肆虐，台灣仍有效且快速地因應及控制，使疫情對民眾生活的影響降至最低，為記錄本次防疫經驗，衛生福利部特別整合中央及地方政府各項防疫政策的決策過程，並將此「台灣模式（Taiwan Model）」以時間軸的方式呈現，向民眾及各國說明台灣防疫成功因素、衛生醫療體系基礎、重大政策等，使各界了解台灣的公衛實力，證明「Taiwan can help, and Taiwan is helping」。





中央流行疫情指揮中心行政組組長鄭舜平指出，「COVID-19台灣防疫關鍵決策網」設有中英文版介面，內容包含決策關鍵時間軸、成功防疫因素、臺灣衛生醫療體系基礎、重大政策等4大部分。





決策關鍵時間軸顯示台灣及國際間累計確診數，對照台灣各項決策時間點，展現我國各項超前部署決策脈絡。而成功防疫因素則歸納SARS經驗、中央疫情指揮中心、資訊公開透明、良好的資源分配、及時邊境管制、智慧社區防疫、先進的醫療科技、優質國民等8類，以簡單、條列式的敘述方式，搭配圖片進行簡要說明，防疫的成功是仰賴中央、地方齊心一力對抗病毒，及國民高素質的配合。





在台灣衛生醫療體系基礎部分，說明台灣過去長期於醫衛領域的耕耘，建立優良衛生醫療基礎，以有效且迅速執行防疫作為。重大政策則針對防疫過程各項重大政策內容，進行詳細描述。更多資訊可至網站上瀏覽，指揮中心也歡迎大家踴躍分享。指揮官陳時中表示，這些資訊讓各國和世界組織都可以做參考，如果他們認為有價值，我們的專家也願意與各國進行討論。









