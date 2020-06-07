陳時中的期中報告　台灣抗疫檢疫數拿下全球第三

▲今（7）日為我國的防疫解封日，指揮官陳時中在最後一場每日記者會上親自進行「期中報告」。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，台灣在從政府到全民的共同努力下創下佳績，今（7）日為我國的防疫解封日，指揮官陳時中也在最後一場每日記者會上親自進行「期中報告」，若以各國每例確診平均檢驗數來看，台灣拿下全球第3，以每百萬人口確診數與累計確診數來看，台灣也名列前段班。





陳時中說，自1月21日開始，疫情指揮中心舉辦每日記者會，迄今為第20周，其中有8週沒有本土案例，共計164場說明會也該告一段落，以現在的全球疫情來看，「控制上比較好，沒有像剛開始大爆發時那麼慌亂，不過目前近7天，確診的人數依然在升高中，國際上每日確診的人數也相當驚人。」





陳時中指出，目前在世界的情況中，以疫情嚴重程度進行排名，台灣在每百萬人口確診數排名上，在有受到疫情影響的187國中，人數排在第168名，而在累計確診病例中，也排名140名，排名相當好，相對於各國來說，我國的邊境管制算是做得比較嚴格，我國僅對集會管制稍微具有彈性，其他均屬於高標準嚴格管制。



▲今（7）日為我國的防疫解封日，指揮官陳時中在最後一場每日記者會上親自進行「期中報告」。（圖／指揮中心提供）

另外在整體的443名確診個案來說，陳時中表示，其中137人是在居家隔離時發現、170人居家檢疫、136名擴大篩檢而測得。而台灣的檢驗量能上，目前指定檢驗機構共48家，每日檢驗量破6千件，從疫情爆發迄今總檢驗數為10萬8千餘件，以國際上的每例確診平均檢驗數來看，台灣排名第3。



▲今（7）日為我國的防疫解封日，指揮官陳時中在最後一場每日記者會上親自進行「期中報告」。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，目前全國違反居家檢疫、隔離規定者共有696人，累計逾8900萬元罰鍰，約佔千分之四，在口罩政策上，目前我國的產能共7億片，倉庫內共還有3億片，從1月底每日不到300萬片產能，到目前單日產能已經破1900萬片，整體來說，有使用口罩實名制購買口罩的國人約有2093萬人，每人每名成人可購得59片口罩、兒童77片。



▲今（7）日為我國的防疫解封日，指揮官陳時中在最後一場每日記者會上親自進行「期中報告」。（圖／指揮中心提供）

陳時中最後也提醒，這只是期中成績，未來還是會有期末考，這段期間民眾還是要做好各人衛生管理，並且落實實名制等措施，自己相當感謝每一位緘口崗位的防疫、醫護夥伴，和所有配合防疫工作的民眾。









