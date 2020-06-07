指揮中心164場每日說明會告終　周志浩曝最心驚肉跳時刻

新冠肺炎疫情今（109）年初起在全球爆發，中央流行疫情指揮中心也在1月20日正式成立，總共舉辦了164場每日說明會，回顧過去4個多月的時日，指揮中心疫情監測組組長周志浩分享，過去最讓人緊張的時候莫過於發生零星社區傳播事件和出現院內感染的時刻。





周志浩說，自己在這段期間嘴緊張的時候，第一個當然就是看到一些病例在社區有自由活動史，當時不知道會擴散得多大，不過還好後來進行疫調匡列的都很周延，才不有擴散開來，另一個則是有醫院出現感染，也是讓人心驚肉跳，不過好險醫生也守的很好，沒有院內感染在世界各國是相當難得少見的。





而中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也分享，印象最深刻的大概就是春節期間張羅口罩的時候，當時產能還沒有起來，但是需求大增，一時之間沒辦法滿足，感謝大家共體時艱，「那時候每天都睡不好」，也很擔心每天如何應付口罩需求，感謝口罩國家隊的努力，回想起來那段時間非常緊張，但也順利的度過難關，感謝產業、民眾和醫療院所都相當配合。





至於指揮中心是否擔心疫情在秋冬之際將會捲土重來，指揮官陳時中表示，「當然會擔心，但我們就嚴陣以待，個人的防線建立好，把社會內有相關的監測、風險評估、醫療戰備的量能進行綜合判斷。」



