台北至新竹僅45分鐘　五楊高架延伸頭份段核定通過

為紓解大新竹地區高速公路交通壅塞狀況，新竹市政府積極向中央爭取國道1號五楊高架南延案，去年底經行政院完成可行性評估後，今年5月再核定通過，完工後台北至新竹預計只需45分鐘，將能解決長期困擾新竹縣市民最在意的上下班交通問題，打通大新竹地區交通脈絡。新竹市政府交通處表示，國道1號(中山高速公路)為臺灣西部走廊交通大動脈，行經桃竹苗等縣市精華發展地區，由於大新竹生活圈持續開發且科學園區高科技產業興盛，吸引不少就業人口，使得新竹縣市及苗栗地區對國道1號短程使用及城際運輸需求日益增加，平假日尖峰時段回堵嚴重，明顯影響地區交通出入高速公路，重亦加深地方道路交通之負荷，尤其以竹北至頭份路段壅塞情形最為嚴重，五楊高延伸實有迫切需求。交通處表示，五楊高延伸總建設經費約750億元，評估建成後可獲得1.3倍的經濟效益，具有經濟可行性，市府也將全力協助高公局規劃平面道路及取得相關用地。交通處舉例，五楊高延伸與國道3號銜接，將設置往返茄苳方向之分流匝道，為避免交流道動線複雜使用路人困惑，已請高公局針對該規劃方案妥為處理。市府也將持續追蹤後續綜合規劃進度，以有效解決國道1號新竹路段的交通問題；未來台北至新竹預計只需45分鐘，也能大幅提升大新竹地區交通機能。