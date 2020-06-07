抗議勝利！中州科大贈指揮中心20吋大蛋糕慶祝

台灣防疫有成，今（7）日是台灣的防疫解封日，也是中央流行疫情指揮中心每日召開說明會的最終回，中州科大致贈20寸大蛋糕，並附上「全民團結，抗疫勝利」的標語，慶祝台灣終於解封，指揮中心未來也將改為每周三下午2點召開一周一次的疫情說明會。



▲中州科大致贈20寸大蛋糕，並附上「全民團結，抗議勝利」的標語，慶祝台灣終於解封。（圖／記者黃仁杰攝,2020.06.07） 中洲科大餐飲廚藝系副教授陳德勝帶領兩位學生，親自送來2個20吋大蛋糕與2百個6吋小蛋糕到指揮中心，學生指出，這些蛋糕動用了廚藝系與烘焙社10多位學生，花了3天時間製作，對指揮中心表達防疫感謝。陳德勝表示，蛋糕都是香草口味，其中最特別的是他們特別以海草糖、阿拉伯糖等低糖原料製作蛋糕，讓指揮中心吃得開心也要吃得健康。



▲中州科大致贈20寸大蛋糕，並附上「全民團結，抗議勝利」的標語，慶祝台灣終於解封。（圖／記者黃仁杰攝,2020.06.07） 陳時中也率領指揮中心同仁一同切蛋糕，慶祝防疫勝利，也不忘以自己的牙醫專業提醒民眾吃完甜食一定要記得刷牙，也感謝全體民眾的配合，才有這樣的成果。





國內截至目前為止已經長達55天沒有本土病例，目前僅剩6名確診個案持續住院治療中。40人居家隔管理中、1萬2千人居家簡易管理中、1萬2千人進行自主健康管理中。









