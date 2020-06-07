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快訊／台鐵旅客不慎墜落月台　社頭至員林單線通車

記者黃仁杰／台北報導-2020-06-07 17:26:00
▲今（7）日下午4點48分，從屏東開往七堵的134次自強號於員林站，月台上旅客1人不慎跌入路線遭撞。（示意圖／NOWnews資料照）

台鐵傳出旅客墜落月台意外，今（7）日下午4點48分，從屏東開往七堵的134次自強號於員林站，月台上旅客1人不慎跌入路線遭撞，目前死傷確認中，社頭至員林區段改東正線單線雙向行車。

 

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