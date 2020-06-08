台科生問「單身24年沒女友怎辦」？唐鳳妙回全笑爆：幽默

新冠肺炎疫情期間，台灣數位政委唐鳳優異表現，被日媒封為「天才 IT 大臣」廣受外界關注。台灣科技大學 6 日舉行畢業典禮，透過視訊邀請唐鳳回答學生提問，其中一名學生苦惱表示「單身 24 年交不到女朋友怎麼辦？」豈料，唐鳳妙回一句立刻引發哄堂大笑，網友也紛紛狂讚「唐鳳果然很有耐心呢！」
唐鳳 6 日受邀台灣科技大學畢業典禮視訊問答，與畢業生互動，在視訊中開放學生向唐鳳提問，有學生詢問唐鳳，擁有何種個人特質，或是轉捩點才能使自己脫穎而出？唐鳳透露，自己擁有一項個人特質，那就是每當遇到爭議或意識形態衝突時，會試著設身處地把各方論點用自己的方式思考一遍；也有學生好奇詢問唐鳳，該如何在身為女性或者是跨性別者的身分，還能在工程和政治領域讓自己脫穎而出？唐鳳大方回應，並沒有覺得世界上一半的人和自己不一樣，也因為這樣變得較容易傾聽他人的聲音。
此外，更有學生逗趣提問「單身 24 年交不到女朋友怎麼辦？」唐鳳妙回「或許你可以交男朋友」，立刻引起全場哄堂大笑，還有學生笑稱唐鳳是否在控制他的腦波？唐鳳笑笑回應「我目前沒有控制你的腦波，因為如果有控制腦波的話，我是絕對不會讓你拋出這個問題」。
相關消息立刻被分享至 PTT 八卦版引發討論，網友紛紛狂讚「推唐鳳，好幽默喔哈哈哈」、「幽默程度大概直追鄉民的水準了」、「這種問題，唐鳳果然很有耐心呢」、「太可愛了」；更釣出唐鳳本人留言回應「同學還提了很多其他的問題，不是只有這題」。（編輯：賴詠璿）
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