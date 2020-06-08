安心旅遊方案出爐　自由行最高補助2千、平假日都適用

交通部觀光局配合疫情逐步解封，規畫 7 月 1 日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，自由行每房補助 1,000 元，團體旅遊每人每日補助 700 元，離島還會加碼補助，另外也有遊樂園優惠、台灣觀巴自由行優惠，以及補助地方政府辦理在地特色觀光活動。觀光局表示，安心旅遊國旅補助方案期盼能有效帶動人潮刺激消費，並符合廣大民眾需求，內容包含「團體旅遊優惠」、「自由行住宿優惠」、「觀光遊樂業入園優惠」、「台灣觀巴優惠」及「補助地方政府辦理在地特色觀光活動」，實施期間為 7 月 1 日至 10 月 31 日，藉此振興觀光產業，並帶動整體市場經濟活絡，預估投入 39 億元經費，預期可帶動約 63 8萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約 235 億元。根據觀光局規畫，團體旅遊優惠每家旅行業以 35 團為限，天數應為 2 天 1 夜以上，平假日均適用，基本團體旅遊每人每日獎助 700 元，每團應至少 10 人，每團上限 3 萬元；入住星級旅館鼓勵團體旅遊入住星級旅館，每人每日獎助 700 元，每團應至少 15 人，每團上限 5 萬元。企業員工旅遊鼓勵辦理企業員工旅遊，每人每日獎助 700 元，每團應至少 15 人，每團上限 5 萬元；長天數行程團體旅遊若旅遊天數為 3 天 2 夜以上，每人每日獎助 700 元，每團應至少 15 人，每團上限 7 萬元；離島行程包括前往金門縣、連江縣或澎湖縣團體旅遊，每人每日獎助 1,200 元，每團應至少 15 人，每團上限 7 萬元；聘請導遊或領隊擔任隨團人員，每團每日將額外獎助 1,500 元。自由行旅客優惠部分，本國國民每一身分證字號限使用一次，住宿一個晚上每房間可依實際住宿房價折抵 1,000 元，平假日均適用；離島也推加碼，每人可於金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東縣琉球鄉、台東縣綠島鄉、台東縣蘭嶼鄉再多使用 1 次折抵， 1 個房間 1 個晚上依實際住宿房價最多折抵 1,000 元，平假日均適用。第 3 方案為觀光遊樂業入園優惠，民國 90 年 7 月 1 日（含）以後出生國民適用，意即 19 歲高中以下學生暑假免費入園，且可在 7 月 1 日至 8 月 31 日不限次數平假日均適用。第 4 方案為台灣觀巴自由行優惠，獎助台灣觀巴業者提供自由行旅客參加台灣觀巴半日、 1 日遊行程可享 2 人同行 1 人免費，平假日均適用；第5方案為補助助地方政府依地方特有觀光元素、觀光景點及結合旅宿業規劃具在地特色活動，每縣市最高補助 1,000 萬元。